В Калифорнии частный самолет упал на здание 3.01.2025, 10:04

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Есть жертвы и много раненых.

В городе Фуллертон в Южной Калифорнии небольшой самолет врезался в мебельный склад всего через несколько минут после вылета из близлежащего аэропорта. Два человека погибли и 19 получили ранения, пишет ABC.

Сообщение о происшествии поступило в 14.00 2 января (01.00 3 января по Минску). Полиция Фуллертона заявила, что двое погибших предположительно находились внутри самолета в момент крушения. Пострадавшие в то время работали внутри здания и получили травмы от незначительных до очень серьезных. Из 19 пострадавших 11 человек были доставлены в больницу.

BREAKING: A small plane has crashed into a commercial warehouse near Fullerton Airport, along Raymer Ave. There are reported casualties, firefighters battling a 4 alarm fire pic.twitter.com/8XGgfBaLTL — Chris Cristi (@abc7chriscristi) January 2, 2025

После взлета одномоторный четырехместный самолет Van’s Aircraft RV-10 поднялся на высоту около 270 метров, а позже экипаж связался с диспетчерской вышкой с просьбой немедленно вернуться в аэропорт. Пилоту разрешили посадку. Однако самолет развернулся на 180 градусов и рухнул примерно в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы, врезался в мебельный склад и загорелся.

NEW: Video shows small plane crashing into Fullerton, California warehouse. At least 1 killed, 15 injured pic.twitter.com/omxWCVHGbq — BNO News (@BNONews) January 3, 2025

Неясно, почему пилот передал по радио сообщение с просьбой вернуться в аэропорт. По информации пожарной службы Фуллертона, авария привела к сильному пожару и значительному повреждению части склада.

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