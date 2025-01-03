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В Калифорнии частный самолет упал на здание

  • 3.01.2025, 10:04
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В Калифорнии частный самолет упал на здание

Есть жертвы и много раненых.

В городе Фуллертон в Южной Калифорнии небольшой самолет врезался в мебельный склад всего через несколько минут после вылета из близлежащего аэропорта. Два человека погибли и 19 получили ранения, пишет ABC.

Сообщение о происшествии поступило в 14.00 2 января (01.00 3 января по Минску). Полиция Фуллертона заявила, что двое погибших предположительно находились внутри самолета в момент крушения. Пострадавшие в то время работали внутри здания и получили травмы от незначительных до очень серьезных. Из 19 пострадавших 11 человек были доставлены в больницу.

После взлета одномоторный четырехместный самолет Van’s Aircraft RV-10 поднялся на высоту около 270 метров, а позже экипаж связался с диспетчерской вышкой с просьбой немедленно вернуться в аэропорт. Пилоту разрешили посадку. Однако самолет развернулся на 180 градусов и рухнул примерно в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы, врезался в мебельный склад и загорелся.

Неясно, почему пилот передал по радио сообщение с просьбой вернуться в аэропорт. По информации пожарной службы Фуллертона, авария привела к сильному пожару и значительному повреждению части склада.

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