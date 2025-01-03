закрыть
3 января 2025, пятница, 13:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Неудачную попытку ареста президента Южной Кореи показали на видео

5
  • 3.01.2025, 12:39
  • 2,486
Неудачную попытку ареста президента Южной Кореи показали на видео
Юн Сок Ель

Обстановка вокруг резиденции остается напряженной.

Южнокорейские следователи в пятницу, 3 января, приостановили попытки задержать президента Юн Сок Еля в его резиденции. Попытка ареста последовала после того, как политик кратковременно объявил военное положение в стране и ему объявили импичмент.

Как передает CNN и BBC, еще до того, как над Сеулом взошло солнце, у дома было размещено большое количество полицейских. Тем временем толпа поклонников Юна собралась, чтобы помешать его аресту.

Около 10:00 по местному времени группе правоохранителей – около 80 полицейских и следователей Антикоррупционного управления (CIO) – удалось пробраться мимо военных на территорию комплекса. Однако там их остановила служба безопасности президента.

После нескольких часов усилий (а точнее, переговоров и столкновений «разной интенсивности») следователи пресекли попытки связаться с Юном, заявив, что «длительное противостояние» сделало арест «практически невозможным».

Они объявили о прекращении операции, ссылаясь на риски безопасности людей, и отметили, что их встретила «живая стена» примерно из 200 человек.

Неудачная попытка ареста, вероятно, вдохновит поклонников Юна на дальнейшие митинги.

Начальник службы безопасности президента теперь обвиняется в препятствии правосудию. Непонятно, какие будут следующие шаги правоохранителей, но у следователей есть время до 6 января, чтобы привести в исполнение ордер на арест.

По состоянию на утро пятницы, обстановка вокруг резиденции оставалась напряженной: на улицах дежурили полицейские, а граждане продолжали акцию в поддержку Юна.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский