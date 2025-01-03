Составлен рейтинг самых мощных и быстрых смартфонов в 2025-м году 2 3.01.2025, 14:37

Референсный смартфон на базе Snapdragon 8 Elite

Смартфоны на основе Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400 продолжают бороться за лидирующие позиции.

AnTuTu, популярный сервис для тестирования производительности мобильных устройств, представил первый в 2025 году рейтинг самых мощных смартфонов. В списке есть только модели, работающие на OC Android.

На первое место попал игровой флагман Nubia Red Magic 10 Pro+, набравший более 2,92 млн баллов, тем самым обогнав все флагманы, выпущенные за последний год. Аппарат оснащен мощнейшим процессором Snapdragon 8 Elite.

На второй позиции с небольшим отрывом находится OnePlus Ace 5 Pro, который также работает на базе Snapdragon 8 Elite. На 3-м и 4-м местах расположились флагманские смартфоны OPPO Find X8 Pro и Vivo X200 Pro, оснащенные самый мощным чипом от MediaTek – Dimensity 9400.

В списке также можно увидеть iQOO 13, OnePlus 13 (оба работают на Snapdragon 8 Elite), iQOO Neo 10 Pro, Oppo Find X8, Vivo X200 и Vivo X200 Pro Mini (все на Dimensity 9400). Любопытно, что в первой десятке рейтинга Antutu нет ни одного смартфона Xiaomi.

Что касается устройств среднего уровня, в топ-10 лидирует OnePlus Ace 3V с чипом Snapdragon 7+ Gen 3, а на втором месте находится Realme GT Neo 6 SE с аналогичным «железом» на борту. Замыкает топ-3 Redmi K70E – субфлагман с Dimensity 8300 Ultra.

В январе рейтинг среднебюджетников почти наверняка обновится, поскольку в продажу поступит Redmi Turbo 4. Он набирает в AnTuTu более 1,7 миллиона баллов. Все благодаря почти флагманскому чипу Dimensity 8400-Ultra.

Весной 2025 года в продажу поступит новый iPhone SE, вот только называться он будет iPhone 16E. Этот бюджетник получит упрощенную версию чипа A18 и 8 ГБ ОЗУ – таким образом, он сможет работать с нейросетями Apple.

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