ВСУ разбили российскую бронетанковую группу под Часовым Яром
- 3.01.2025, 17:31
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Уничтожили четыре танка и три БПМ.
Воины батальона беспилотных авиационных комплексов «Рарог» 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила в течение суток с помощью FPV-дронов уничтожили четыре танка Т-62, которыми российские захватчики атаковали Часов Яр Донецкой области.
Об этом сообщила 24-я ОМБр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Telegram и опубликовала соответствующее видео.
«Также бойцы уничтожили три боевые машины пехоты БМП-2. Наши FPV-дроны не оставили шансов технике врага», - говорится в сообщении.
Как сообщил спикер оперативно-стратегического группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов, ситуация в Часовом Яре остается стабильной, войска РФ пытаются перейти канал Северский Донецк-Донбасс и снизили интенсивность попыток захватить комбинат огнеупорных материалов.