В санатории под Витебском удерживают похищенных из Украины детей
- 3.01.2025, 19:48
В этом участвует фонд лукашиста Талая.
В санатории «Железнодорожник» (Летцы, Витебский район) «отдыхают 15 семей» из «ДНР» и «ЛНР», сообщает «Позірк» со ссылкой на госСМИ.
26 декабря туда прибыло 40 человек, в том числе 23 ребенка.
Они встретились с «председателем» областного «совета депутатов» Дмитрием Демидовым и провластным паралимпийцем, Алексеем Талаем, попавшим под санкции ЕС за вывоз в Беларусь украинских детей.
Также среди организаторов и участников с белорусской стороны названы фонд Талая и РНПЦ психического здоровья, представители бизнеса.
Напомним, принудительный вывоз украинских детей стал одним из оснований для передачи материалов против режима Лукашенко в Международный уголовный суд.