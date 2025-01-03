В санатории под Витебском удерживают похищенных из Украины детей 3.01.2025, 19:48

В этом участвует фонд лукашиста Талая.

В санатории «Железнодорожник» (Летцы, Витебский район) «отдыхают 15 семей» из «ДНР» и «ЛНР», сообщает «Позірк» со ссылкой на госСМИ.

26 декабря туда прибыло 40 человек, в том числе 23 ребенка.

Они встретились с «председателем» областного «совета депутатов» Дмитрием Демидовым и провластным паралимпийцем, Алексеем Талаем, попавшим под санкции ЕС за вывоз в Беларусь украинских детей.

Также среди организаторов и участников с белорусской стороны названы фонд Талая и РНПЦ психического здоровья, представители бизнеса.

Напомним, принудительный вывоз украинских детей стал одним из оснований для передачи материалов против режима Лукашенко в Международный уголовный суд.

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