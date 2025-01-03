СМИ: Россия едва не сбила еще один азербайджанский самолет 11 3.01.2025, 22:10

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Он летел из Баку в Казань.

Россия едва не сбила еще один пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний». Борт Embraer 190/195, выполнявший 1 января рейс Баку - Казань, столкнулся с радиопомехами и перебоями в работе GPRS во время нахождения в воздушном пространстве Астраханской области, передает агентство Turan со ссылкой на источники в авиации.

В материале сказано, что авионика лайнера нормально заработала только после того, как борт покинул пределы упомянутой области РФ.

Агентство обращает внимание, что в этот момент в Астраханской области работали системы ПВО в связи с атакой дронов, однако российские власти не объявляли протокол чрезвычайной ситуации «Ковер».

Как отмечает dialog.ua, несмотря на недавние отмены рейсов в РФ, вызванные крушением в декабре в Казахстане борта Embraer 190 рейсом Баку - Грозный, который был поражен российской системой ПВО в воздушном пространстве Чечни, Казань остается одним из немногих российских направлений, куда «Азербайджанские авиалинии» продолжают совершать рейсы.

В свою очередь, новостное издание Haqqin.az отмечает, что в пресс-службе «Азербайджанских авиалиний» «дали неопределенный комментарий» относительно информации об инциденте с самолетом Embraer 190/195 в Астраханской области.

Тем временем казахстанская сторона направила бортовые самописцы потерпевшего в конце декабря лайнера в Бразилию - страну, где было изготовлено воздушное судно.

В комментарии газете Ana tili президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал расшифровку самописцев на бразильской территории единственно правильным решением. Он считает, что это поспособствует непредвзятости расследования.

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