закрыть
30 января 2025, четверг, 9:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В США пассажирский самолет столкнулся с вертолетом и рухнул в реку Потомак

2
  • 30.01.2025, 8:10
  • 5,766
В США пассажирский самолет столкнулся с вертолетом и рухнул в реку Потомак
Фото: AP

Лайнер заходил на посадку в аэропорт имени Рональда Рейгана.

В среду вечером, 29 января, в Вашингтоне рухнул пассажирский самолет около аэропорта имени Рональда Рейгана. Он столкнулся в воздухе с вертолетом.

Об этом сообщает CNN.

Как сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), пассажирский самолет, упавший в реку Потомак недалеко от Национального аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне, столкнувшись в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку.

Самолет выполнял рейс 5342 компании American Airlines и был региональным самолетом PSA Airlines Bombardier CRJ700. Он вылетел из Уичито, штат Канзас, ранее в среду. В СМИ разнится информация, но как пишут, данный авиатранспорт может вмешать либо до 70, либо до 78 пассажиров.

В FAA также отметили, что их заявление основано на предварительной информации и может быть изменено. Тем временем два представителя Минобороны США заявили, как пишет CNN, что с самолетом столкнулся вертолет армии Соединенных Штатов BlackHawk (H-60).

Полиция округа Колумбия заявила, что координирует поисково-спасательную операцию на реке Потомак совместно с другими агентствами после получения сообщений о крушении пассажирского самолета. В заявлении сказано, что звонки об авиакатастрофе местная полиция начала получить в 20:53 по местному времени.

Карта: AP reports; FlightAware; adsbexchange.com

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президент США Дональд Трамп проинформирован об инциденте.

«Сейчас над этим реагированием работают многие агентства, как федеральные, так и местные правоохранительные органы работают вместе на местах, чтобы попытаться спасти как можно больше жизней. И президент продолжит следить за этой ситуацией. Мысли и молитвы всей администрации Трампа со всеми, кто вовлечен», - сказала Ливитт.

Расследование возглавляет Национальный совет по безопасности на транспорте совместно с Федеральным управлением гражданской авиации США.

Обновлено в 06:35

Компания American Airlines сообщила, что на борту самолета находились 60 пассажиров и 4 экипажа.

Тем временем сенатор США от Канзаса Роджер Маршалл подтвердил, что пассажирский рейс столкнулся с военным вертолетом в Вашингтоне.

«Самолет, летевший в столицу из города Уичита, штат Канзас, с примерно 60 пассажирами столкнулся с военным вертолетом», - написал он в соцсети Х.

Обновлено в 06:47

CNN пишет, что по словам представителя Минобороны США, на борту вертолета американской армии Black Hawk, который столкнулся с пассажирским самолетом, находились три человека и на борту не было никаких VIP-персон. В то же время издание добавило, что высокопоставленные армейские чиновники часто используют Black Hawk для перемещений в районе Вашингтона.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Олег Устенко