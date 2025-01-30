Брат Кадырова владеет виллами в Дубае стоимостью более $20 миллионов 30.01.2025, 13:07

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Произошла утечка данных о недвижимости в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов.

Двоюродный брат главы Чечни Шахрудди Эдильгириев владеет четырьмя виллами в Дубае общей стоимостью более 20 миллионов долларов, сообщает интернет-издание «Важные истории» со ссылкой на утечку данных о недвижимости в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов.

По информации журналистов, одну из вилл Эдильгириев приобрел в декабре 2022 года за 14,4 миллиона долларов на искусственном острове Палм-Джумейра. Об этом объекте недвижимости и его связи с семьей Рамзана Кадыров ранее уже писали СМИ. Это дом с пятью спальнями в османском стиле, одна из «Королевских вилл», уединенно расположенных на территории гостиничного комплекса Zabeel Saray, отмечают «Важные истории». В октябре 2023 года Шахрудди Эдильгириев купил еще три виллы на материковой части Дубая, их общая стоимость составляет около шести миллионов долларов.

Как пишут журналисты со ссылкой на представителя прокуратуры Германии, брат Шахрудди Эдильгириева Пахруди находится в розыске в Евросоюзе по делу о подготовке покушения на Мухаммада Абдурахманова, правозащитника и брата оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова. Еще один Эдильгириев, Амруди, ответственен за строительство мечетей в Чечне.

У Хас-Магомед Таймасханова, племянника руководителя администрации главы и правительства Чечни Галаса Таймасханова, нашли четыре квартиры в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом говорится в журналистском расследовании Dubai Unlocked, в котором приняли участие 75 изданий из разных стран – в том числе «Важные истории».

Односельчанин главы Чечни, помощник президента России Руслан (Абубакар) Эдельгериев получил высший орден от президента ОАЭ за проведение конференции по климату в Дубае. Обычно эту награду вручают только главам иностранных государств.

По данным чеченских правозащитников, Кадыров и его семья владеют большими активами в Объединенных Арабских Эмиратах.

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