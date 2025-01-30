Лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича выдвинули на Нобелевскую премию 7 30.01.2025, 15:49

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Николай Статкевич

От политзаключенного нет никаких вестей уже более 700 дней.

Лидера белорусской оппозиции и политзаключенного Николая Статкевича выдвинул на Нобелевскую премию мира литовский политик, депутат Европейского парламента Пятрас Ауштрявичюс.

«Депутат Европейского парламента Петрас Ауштрявичус зарегистрировал лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича кандидатом на присуждение Нобелевской премии мира. Мы успели до окончания срока приема заявок», — написали соратники политзаключенного.

Напомним, уже более 700 дней нет никаких вестей о лидере белорусской оппозиции, политзаключенном Николае Статкевиче.

Поилтзаключенный был осужден на 14 лет лишения свободы, его обвинили в «организации массовых беспорядков» (ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси).

С начала июля 2022 года — с того времени, как Николай Статкевич начал отбывать наказание в Глубокской колонии — у него было 23 взыскания. Как минимум 9 раз он попадал в ШИЗО — на сроки от 7 до 10 дней. Новый год политзаключенный встретил в ШИЗО.

Николай Статкевич содержится в колонии в максимально жестких условиях: политика держат в одиночной камере в опасных для здоровья условиях. Стало известно, что в заключении Николай Статкевич дважды переболел COVID-19.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина потребовала от белорусских властей опровергнуть полученную от нескольких источников информацию о возможной смерти в тюрьме Николая Статкевича.

«Покажите Николая Статкевича, если он жив, его самому близкому и родному человеку — Марине Адамович. Разрешите им свидание или хотя бы видеозвонок!

В противном случае ваше молчание будет означать, что источники правы и на совести Лукашенко и его карателей смерть еще одного политзаключенного», — заявила Наталья Радина.

К кампании «Покажите людям Статкевича!» присоединился ряд европейских политиков.

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