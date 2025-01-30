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Россияне отказываются идти на заводы

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  • 30.01.2025, 17:52
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Россияне отказываются идти на заводы
иллюстративное фото

Несмотря на заявления Путина.

В 2024/25 учебном году лишь 17% студентов, поступивших в российские колледжи и техникумы, выбрали программы подготовки квалифицированных рабочих — это 219 495 человек. В то же время подавляющее большинство — 82,63% (1,04 млн студентов) — предпочли обучение по специальностям среднего звена. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на доклад Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

Как пояснила главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина, программы подготовки квалифицированных рабочих относятся к начальному профессиональному образованию и ориентированы на конкретные профессии — например, кровельщик, парикмахер или продавец-кассир. В отличие от этого, выпускники программ среднего звена получают более широкие компетенции. Такие специальности, как бухгалтер, юрист или оператор нефтепереработки, считаются более привлекательными, что и объясняет выбор большинства абитуриентов, отмечает Абанкина.

В июле 2024 года Владимир Путин поручил правительству до 2028 года подготовить 1 миллион рабочих специалистов для восполнения острого дефицита кадров в промышленности. Помимо этого, Путин заявил о необходимости модернизации колледжей и техникумов и адаптации системы профобразования к потребностям рынка труда.

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