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FT: США начинают «звездные войны»

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  • 30.01.2025, 18:05
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FT: США начинают «звездные войны»

Трамп потратит на эту программу сотни миллиардов долларов.

Разрабатываемая США новейшая система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол Америки» предусматривает развертывание средств перехвата в космическом пространстве, оснащенных лазерами для уничтожения ядерного оружия. Об этом проинформировала газета Financial Times (FT).

Президент США Дональд Трамп дал поручение министру обороны Питу Хегсету, как сообщалось ранее, в течение 60 дней представить проект и план развертывания новейшей системы противоракетной обороны.

Глава Белого дома назвал ее «Железным куполом Америки» в знак уважения к знаменитой системе ПВО Израиля. Однако видение Трампом системы ПРО следующего поколения, включая космические лазеры, на самом деле гораздо ближе к так называемой программе 40-го президента США Рональда Рейгана (1911-2004) «Звездные войны», запущенной в 1983 году в разгар холодной войны, говорится в публикации.

Разработка своего рода «Звездных войн 2.0» обойдется в сотни миллиардов долларов.

Предложенная Трампом система, по оценкам специалистов, чрезвычайно дорогая и сложная по техническому уровню. Согласно указу Трампа, предусматривается развертывание «космических перехватчиков» - сети спутников, некоторые из которых оснащены лазерами.

Одновременно будет разработан еще один уровень перехватчиков на меньшей высоте на случай, если лазеры выйдут из строя, говорится в публикации.

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