Пятрас Ауштрявичюс: Статкевич — символ сопротивления в Беларуси 2 30.01.2025, 18:20

Литовский политик рассказал, почему выдвинул политзаключенного на Нобелевскую премию мира.

Лидера белорусской оппозиции и политзаключенного Николая Статкевича выдвинул на Нобелевскую премию мира литовский политик, депутат Европейского парламента Пятрас Ауштрявичюс.

«Вчера заявка была успешно подана. Николай Статкевич — давний лидер белорусских демократических сил (кандидат в президенты в 2010 году), который продолжает бороться за свободную и демократическую Беларусь, несмотря на личный риск и опасное для жизни тюремное заключение. Николай является символом политического сопротивления Лукашенко и вдохновителем борьбы за демократическое будущее Беларуси.

Мы должны бороться за жизни политзаключенных, выдвижение кандидатуры Николая Статкевича на Нобелевскую премию — это один из способов подчеркнуть его положение и ситуацию в Беларуси в целом», — рассказал сайту Charter97.org литовский политик.

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