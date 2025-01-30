В России задержаны бывшие заместители Чубайса 1 30.01.2025, 18:38

1,930

Сам бывший вице-премьер находится за пределами РФ.

В Москве задержаны бывшие заместители экс-главы «Роснано» и вице-премьера РФ Анатолия Чубайса, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Они проходят по делу о превышении полномочий.

По информации авторов телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», обыски у бывших топ-менеджеров госкорпорации проходили вчера и сегодня по делу о злоупотреблении полномочиями (статья 285 УК). Утверждается, что задержаны четыре человека, однако официальных подтверждений этой информации пока нет.

Отметим, после начала полномасштабного нападения России на Украину Чубайс покинул страну. В одном из выступлений Путин упоминал экс-чиновника и не понимал, почему он покинул Россию.

Он предположил, что причина в сложном финансовом положении «Роснано», которое Чубайс возглавлял. «Там большая дыра, огромная дыра финансовая. Но там слава богу нет каких–то уголовных дел, преследования. Может быть, с этим связано, [с тем] что он опасается уголовных дел», — говорил Путин в 2023 году.

Он также заявил, что Чубайс в Израиле «даже перешел на нелегальное положение». «То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется… Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич какой-то там живет. Зачем он это делает? Я не понимаю. Чего он удрал», — сказал Путин.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com