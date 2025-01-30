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В России задержаны бывшие заместители Чубайса

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  • 30.01.2025, 18:38
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В России задержаны бывшие заместители Чубайса

Сам бывший вице-премьер находится за пределами РФ.

В Москве задержаны бывшие заместители экс-главы «Роснано» и вице-премьера РФ Анатолия Чубайса, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Они проходят по делу о превышении полномочий.

По информации авторов телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», обыски у бывших топ-менеджеров госкорпорации проходили вчера и сегодня по делу о злоупотреблении полномочиями (статья 285 УК). Утверждается, что задержаны четыре человека, однако официальных подтверждений этой информации пока нет.

Отметим, после начала полномасштабного нападения России на Украину Чубайс покинул страну. В одном из выступлений Путин упоминал экс-чиновника и не понимал, почему он покинул Россию.

Он предположил, что причина в сложном финансовом положении «Роснано», которое Чубайс возглавлял. «Там большая дыра, огромная дыра финансовая. Но там слава богу нет каких–то уголовных дел, преследования. Может быть, с этим связано, [с тем] что он опасается уголовных дел», — говорил Путин в 2023 году.

Он также заявил, что Чубайс в Израиле «даже перешел на нелегальное положение». «То, что Анатолий Борисович там зачем-то прячется… Мне показали какую-то фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич какой-то там живет. Зачем он это делает? Я не понимаю. Чего он удрал», — сказал Путин.

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