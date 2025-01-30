Цены на золото установили новый исторический рекорд
- 30.01.2025, 19:08
В прошлом году золото стало одним из самых прибыльных сырьевых товаров.
Стоимость золота вновь побила исторический рекорд. Апрельские фьючерсы на золото на Чикагской товарной бирже (CME) по состоянию на 18:00 по Минску подорожали на 1,48%, до $2835,1 за унцию.
К 18:35 по Минску рост ускорился до 1,76%, золото торговалось по $2842,7 за унцию.
Предыдущий исторический максимум по золоту был достигнут на торгах 30 октября 2024 года на уровне $2801,8 за унцию.
Инвесторы беспокоятся из-за рисков введения торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом, пишет Reuters. Рынок также готовится к публикации важного отчета по инфляции, который позволит оценить перспективы дальнейшей политики ФРС США.
Цены на золото в 2024 году несколько раз обновляли рекорды, чему способствовали переход ФРС к более мягкой денежно-кредитной политике, геополитическая напряженность и активные покупки золото со стороны крупнейших центральных банков. В прошлом году золото стало одним из самых прибыльных основных сырьевых товаров, показав рост на 27%.