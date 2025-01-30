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Немецкие ученые собирают следы экоцида в Украине

  • 30.01.2025, 20:26
Немецкие ученые собирают следы экоцида в Украине

Ущерб для экологии от войны в Украине может составить 72 миллиарда евро.

Масштабы экологической катастрофы, вызванной войной в Украине, гигантские. Об этом заявила Сюзанн Воршех из Ассоциации междисциплинарных исследований по Украине (KIU) в Европейском университете Виадрина во Франкфурте-на-Одере в интервью изданию rbb24. В качестве примера она приводит 25 000 гектаров сожженного леса, 220 находящихся под угрозой или уничтоженных природных заповедников и почти миллион гектаров заминированных лесов и земель. Экологи все чаще используют термин «экоцид», то есть массовое разрушение естественной основы жизни, пишет Deutsche Welle.

Война приводит к гибели не только людей, но и животных. Число погибших дельфинов и китов в Черном море продолжает увеличиваться. Их уничтожают взрывы торпед и мин, шум гидролокаторов боевых кораблей и загрязнение воды.

Ущерб от войны для экологии может составить 72 миллиарда евро, отмечает Сюзанн Воршех, ссылаясь на государственное агентство по охране окружающей среды Украины.

Ученые из Виадрины совместно с представителями украинских властей и НПО собирают свидетельства экоцида в результате войны. Поиск улик служит для того, чтобы привлечь к ответственности виновных и выдвинуть к ним требования о возмещении ущерба. Международный уголовный суд в Гааге еще не рассматривает экоцид как преступление, но ЕС и ООН уже проводят кампанию за включение экологических преступлений в список преступлений, рассматриваемых там.

Ясно одно: восстановление природы и энергетической инфраструктуры Украины повлечет за собой немалые затраты, отмечает Сюзанн Воршех. Она надеется, что Германия и Европейский союз будут играть в этом процессе активную роль. «То, что нам придется отремонтировать и перестроить, выльется в определенную сумму, — говорит исследовательница, — но я думаю, что оно того стоит. Потому что, если мы ничего не предпримем, все станет намного дороже и гораздо неприятнее».

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