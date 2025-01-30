Шольц и Мерц улучшили показатели в преддверии выборов 30.01.2025, 21:39

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Опрос.

Дискуссия о миграции - в центре предвыборной кампании к предстоящим 23 февраля досрочным выбора в бундестаг ФРГ. Это следует из результатов ежемесячного опроса DeutschlandTREND, проводимого институтом infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD и газеты Die Welt. Данные были обнародованы в четверг, 30 января, передает DW.

Так, 57 процентов опрошенных считают «правильным» отказывать на границе во въезде в страну нелегальным мигрантам, в то же время 33 процента назвали такие меры «неправильными». Согласно опросу, 67 процентов поддерживают постоянный полицейский контроль на границах Германии, а 27 высказались против. Кроме того, 68 процентов участников опроса считают, что Германия должна принимать меньше беженцев, 22 процента — за сохранение нынешнего числа иммигрантов, а три процента — за его увеличение.

Примечательно, что опрос проводился еще до голосования в бундестаге 29 января, когда консервативный блок ХДС/ХСС провел через парламент резолюцию об ограничении нелегальной иммиграции благодаря поддержке со стороны партии «Альтернатива для Германии».

За кого готовы голосовать немцы

В остальном опрос DeutschlandTREND дает объективную картину настроений избирателей за три с половиной недели до парламентских выборов. Как следует из его результатов, если бы выборы в бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, их победителем стал бы оппозиционный блок в составе Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) - он набрал бы 30% голосов (на 1 процентный пункт меньше, чем в начале января). Это следует из результатов ежемесячного опроса DeutschlandTREND, проводимого институтом infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD и газеты Die Welt. Данные обнародованы в четверг, 30 января.

Второе место с 20% продолжает удерживать «Альтернатива для Германии» (АдГ). У Социал-демократической партии (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца - 15 процентов. У партии «Союз 90»/«зеленые» - аналогичный результат: 15%; она немного улучшила свои показатели (плюс 1 процентный пункт). Левая партия, судя по опросу, набирает достаточно для прохода в бундестаг (5% избирателей).

А вот Свободная демократическая партия (СвДП) и «Союз Сары Вагенкнехт» (минус 1 процентный пункт) этот барьер не преодолели бы, получив поддержку лишь 4% избирателей.

Таким образом, после выборов формирование правительства, как следует из исследования, оказалось бы в руках ХДС/ХСС.

Более трети респондентов ходят видеть социал-демократов партнером ХДС/ХСС по коалиции

При таком сценарии 32% респондентов (+3 процентных пункта по сравнению с декабрем) хотели бы видеть социал-демократическую партию партнером ХДС/ХСС. В то же время 18% (+3) хотели бы видеть этот консервативный блок в союзе с АдГ. Еще 16% (-3) уверены, что в коалицию должны войти «зеленые», а 12% - высказались в пользу СвДП.

За федеральное правительство во главе с ХДС/ХСС — треть опрошенных

За федеральное правительство во главе с ХДС/ХСС выступает треть опрошенных (32%; - 1 процентный пункт по сравнению с декабрем). Еще 17% (+2) поддерживают кабинет во главе с СДПГ, 13% - за правительство во главе с правопопулистами из АдГ, 10% - за кабмин во главе с «Союзом 90»/«зелеными».

Шольц и Мерц улучшили показатели

За исключением Сахры Вагенкнехт и Кристиана Линднера - все ведущие политики в опросе улучшили показатели, особенно — Олаф Шольц и Фридрих Мерц.

Рейтинг одобрения возглавляют Роберт Хабек и Мерц с показателями 29% (+1) и 28% (+3) соответственно.

За ними следуют Шольц и Алис Вайдель с 24% (+4) и 22% (+2) соответственно. Каждый пятый опрошенный доволен Вагенкнехт (21%), каждый шестой — Линднером (17%; -4).

Настроения среди населения — явно негативные

За три недели до выборов 23 февраля настроения среди населения — явно негативные. У 83% нынешняя ситуация в Германии вызывает беспокойство, и лишь 13% видят причины для оптимизма. При этом избирателей особенно беспокоит экономическая ситуация и иммиграция.

Даже при том, что ХДС/ХСС является самым сильным блоком партий по итогам опроса, только 23% смотрят с оптимизмом на его вероятную победу. Лишь 21% оптимистично оценивает Мерца как возможного будущего канцлера ФРГ.

Опрос проводился с 27 по 29 января с участием 1336 граждан, наделенных в Германии избирательным правом. При этом 796 участников проинтервьюировали по телефону, еще 540 - при помощи онлайн-формуляров.

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