закрыть
30 января 2025, четверг, 22:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Шольц и Мерц улучшили показатели в преддверии выборов

  • 30.01.2025, 21:39
  • 1,278
Шольц и Мерц улучшили показатели в преддверии выборов

Опрос.

Дискуссия о миграции - в центре предвыборной кампании к предстоящим 23 февраля досрочным выбора в бундестаг ФРГ. Это следует из результатов ежемесячного опроса DeutschlandTREND, проводимого институтом infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD и газеты Die Welt. Данные были обнародованы в четверг, 30 января, передает DW.

Так, 57 процентов опрошенных считают «правильным» отказывать на границе во въезде в страну нелегальным мигрантам, в то же время 33 процента назвали такие меры «неправильными». Согласно опросу, 67 процентов поддерживают постоянный полицейский контроль на границах Германии, а 27 высказались против. Кроме того, 68 процентов участников опроса считают, что Германия должна принимать меньше беженцев, 22 процента — за сохранение нынешнего числа иммигрантов, а три процента — за его увеличение.

Примечательно, что опрос проводился еще до голосования в бундестаге 29 января, когда консервативный блок ХДС/ХСС провел через парламент резолюцию об ограничении нелегальной иммиграции благодаря поддержке со стороны партии «Альтернатива для Германии».

За кого готовы голосовать немцы

В остальном опрос DeutschlandTREND дает объективную картину настроений избирателей за три с половиной недели до парламентских выборов. Как следует из его результатов, если бы выборы в бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, их победителем стал бы оппозиционный блок в составе Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) - он набрал бы 30% голосов (на 1 процентный пункт меньше, чем в начале января). Это следует из результатов ежемесячного опроса DeutschlandTREND, проводимого институтом infratest dimap по заказу общественно-правового телеканала ARD и газеты Die Welt. Данные обнародованы в четверг, 30 января.

Второе место с 20% продолжает удерживать «Альтернатива для Германии» (АдГ). У Социал-демократической партии (СДПГ) канцлера ФРГ Олафа Шольца - 15 процентов. У партии «Союз 90»/«зеленые» - аналогичный результат: 15%; она немного улучшила свои показатели (плюс 1 процентный пункт). Левая партия, судя по опросу, набирает достаточно для прохода в бундестаг (5% избирателей).

А вот Свободная демократическая партия (СвДП) и «Союз Сары Вагенкнехт» (минус 1 процентный пункт) этот барьер не преодолели бы, получив поддержку лишь 4% избирателей.

Таким образом, после выборов формирование правительства, как следует из исследования, оказалось бы в руках ХДС/ХСС.

Более трети респондентов ходят видеть социал-демократов партнером ХДС/ХСС по коалиции

При таком сценарии 32% респондентов (+3 процентных пункта по сравнению с декабрем) хотели бы видеть социал-демократическую партию партнером ХДС/ХСС. В то же время 18% (+3) хотели бы видеть этот консервативный блок в союзе с АдГ. Еще 16% (-3) уверены, что в коалицию должны войти «зеленые», а 12% - высказались в пользу СвДП.

За федеральное правительство во главе с ХДС/ХСС — треть опрошенных

За федеральное правительство во главе с ХДС/ХСС выступает треть опрошенных (32%; - 1 процентный пункт по сравнению с декабрем). Еще 17% (+2) поддерживают кабинет во главе с СДПГ, 13% - за правительство во главе с правопопулистами из АдГ, 10% - за кабмин во главе с «Союзом 90»/«зелеными».

Шольц и Мерц улучшили показатели

За исключением Сахры Вагенкнехт и Кристиана Линднера - все ведущие политики в опросе улучшили показатели, особенно — Олаф Шольц и Фридрих Мерц.

Рейтинг одобрения возглавляют Роберт Хабек и Мерц с показателями 29% (+1) и 28% (+3) соответственно.

За ними следуют Шольц и Алис Вайдель с 24% (+4) и 22% (+2) соответственно. Каждый пятый опрошенный доволен Вагенкнехт (21%), каждый шестой — Линднером (17%; -4).

Настроения среди населения — явно негативные

За три недели до выборов 23 февраля настроения среди населения — явно негативные. У 83% нынешняя ситуация в Германии вызывает беспокойство, и лишь 13% видят причины для оптимизма. При этом избирателей особенно беспокоит экономическая ситуация и иммиграция.

Даже при том, что ХДС/ХСС является самым сильным блоком партий по итогам опроса, только 23% смотрят с оптимизмом на его вероятную победу. Лишь 21% оптимистично оценивает Мерца как возможного будущего канцлера ФРГ.

Опрос проводился с 27 по 29 января с участием 1336 граждан, наделенных в Германии избирательным правом. При этом 796 участников проинтервьюировали по телефону, еще 540 - при помощи онлайн-формуляров.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Олег Устенко