Рождаемость в РФ упала до уровня 2000 года

Рождаемость в РФ упала до уровня 2000 года2
- 30.01.2025, 22:02
Негативная тенденция по рождаемости наметилась в России с 2017 года.
Абсолютное число рождений в РФ приблизилось к уровню 2000 года, когда было зафиксировано одно из самых низких значений за всю историю современной России. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко, слова которого в четверг, 30 января, привело агентство «Интерфакс». Замминистра прокомментировал данные Росстата, в соответствии с которыми с января по ноябрь 2024 года в РФ родились 1,124 млн детей.
Негативная тенденция по рождаемости наметилась в России с 2017 года, добавил Фисенко. Наибольшее снижение отмечено в Еврейской автономной области, Калмыкии, Республике Алтай, в Камчатском крае и Вологодской области, уточнило агентство ТАСС.
Среди причин — уменьшение числа женщин репродуктивного возраста и возрастная структура, связанная со старением населения.