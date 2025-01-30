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Рождаемость в РФ упала до уровня 2000 года

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  • 30.01.2025, 22:02
Рождаемость в РФ упала до уровня 2000 года

Негативная тенденция по рождаемости наметилась в России с 2017 года.

Абсолютное число рождений в РФ приблизилось к уровню 2000 года, когда было зафиксировано одно из самых низких значений за всю историю современной России. Об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко, слова которого в четверг, 30 января, привело агентство «Интерфакс». Замминистра прокомментировал данные Росстата, в соответствии с которыми с января по ноябрь 2024 года в РФ родились 1,124 млн детей.

Негативная тенденция по рождаемости наметилась в России с 2017 года, добавил Фисенко. Наибольшее снижение отмечено в Еврейской автономной области, Калмыкии, Республике Алтай, в Камчатском крае и Вологодской области, уточнило агентство ТАСС.

Среди причин — уменьшение числа женщин репродуктивного возраста и возрастная структура, связанная со старением населения.

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