Пассажирооборот мировых авиакомпаний в 2024-м достиг рекорда 2 30.01.2025, 22:15

Люди хотят путешествовать.

Прошлый год стал рекордным по объему авиаперевозок, сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта (ІАТА).

В 2024 году глобальный пассажирский спрос вырос на 10,4% по сравнению с 2023 годом и превысил допандемический (2019 год) уровень на 3,8%.

Загруженность бортов возросла до 83,5%, что также является рекордом по сравнению с 82,2% годом ранее.

«2024 год совершенно четко показал, что люди хотят путешествовать. С ростом спроса на 10,4% поездки достигли рекордных показателей как внутри страны, так и за рубежом. Авиакомпании удовлетворили этот высокий спрос с рекордной эффективностью», – заявил гендиректор ІАТА Уилли Уолш.

Международный трафик вырос на 13,6%, в то время как внутренний спрос увеличился на 5,7%. При этом декабрь стал решающим моментом года, показав рост спроса на 8,6% и рекордный коэффициент загрузки в 84%.

Лидером международного роста стал Азиатско-Тихоокеанский регион, где объем трафика увеличился на 26%, в то время как Китай обеспечил внутренний рост на уровне 12,3%.

Годовой трафик европейских перевозчиков вырос на 9,7% по сравнению с 2023 годом. Пропускная способность увеличилась на 9,2%, а коэффициент загрузки вырос до 84,1%.

Грузооборот мировых авиакомпаний в 2024 году увеличился на 11,3% и превысил предыдущий максимум, зафиксированный в 2021 году. Это было обусловлено ростом глобальной торговли товарами на 3,6%.

Международная ассоциация воздушного транспорта ожидает, что в 2025 году спрос на авиаперевозки будет расти более умеренными темпами в 8%, что «больше соответствует историческим средним показателям».

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