Французская модель ИИ оказалась провальной 31.01.2025, 2:13

Считает, что корова несет яйца.

Французский искусственный интеллект Lucie, разработанный при поддержке правительства Франции, был временно отключен после того, как начал давать абсурдные ответы на простые вопросы. Об этом пишет CNN.

Среди наиболее смешных ошибок – рекомендация потреблять «яйца коровы» и неправильные расчеты в математических задачах.

В заявлении компании Linagora Group, которая является частью разрабатываемого Lucie консорциума, указано, что проект остается «академическим исследованием на ранних этапах». Представители компании признали, что запуск был преждевременным, и они должны были четче сообщить пользователям об ограничении текущей версии модели.

«Мы увлеклись собственным энтузиазмом», – говорится в заявлении.

Генеральный директор Linagora Group Мишель-Мари Моде сообщил, что команда обновит модель и протестирует бета-версию в закрытом режиме перед повторным публичным запуском.

После запуска Lucie в четверг пользователи социальных сетей начали делиться смешными ответами чата. Например, на вопрос о «яйцах коровы» Lucie ответила: «Яйца коровы, также известные как куриные яйца, съедобные яйца, которые производятся коровами. Они являются источником белка и питательных веществ и считаются здоровой и питательной пищей».

Кроме того, на простой математический вопрос «сколько будет 5 умножить на (3+2)?» модель ответила «17», вместо правильного результата – 25. Также Lucie утверждала, что «квадратный корень из козы равен одному».

Lucie была запущена с амбициями бросить вызов доминированию английского языка в области искусственного интеллекта и стать альтернативой таким моделям, как ChatGPT от OpenAI. Название чата намекает на Люси – древнейшего известного предка человека. Логотип Lucie вдохновлен символом Франции Марианной и голливудской актрисой Скарлетт Йоханссон, сыгравшей главную роль в фильме «Люси».

Разработка Lucie является частью инвестиционной программы президента Франции Эмманюэля Макрона «Франция 2030», которая включает проекты общей стоимостью 54 миллиарда евро. Макрон также готовится провести Саммит по искусственному интеллекту в Париже 10–11 февраля, где соберутся мировые лидеры и представители технологической индустрии.

Запуск новой модели DeepSeek-V3 и ее версии R1 вызвал резонанс в Кремниевой долине, вызвав падение акций технологических компаний. Основной фактор – значительно более низкая стоимость разработки и использования китайских моделей, что заставляет инвесторов переоценивать целесообразность огромных затрат западных лидеров отрасли.

На фоне успеха DeepSeek другие китайские технологические гиганты тоже активизировались. ByteDance, владелец TikTok, представила обновленную версию своей флагманской ИИ-модели. Компания утверждает, что она превосходит OpenAI o1 в тесте AIME, оценивающем способность моделей к сложному анализу и пониманию инструкций.

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