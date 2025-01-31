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Авиакатастрофа в Вашингтоне: новые находки извлекли из реки Потомак

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  • 31.01.2025, 8:06
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Авиакатастрофа в Вашингтоне: новые находки извлекли из реки Потомак
Фото: Guard/Getty Images

CNN сообщает подробности.

В среду вечером, 30 января, возле Вашингтона, пассажирский самолет компании American Airlines при посадке столкнулся с военным вертолетом Black Hawk. По последним данным, в четверг днем из реки было извлечено более 40 тел.

Об этом сообщает CNN.

По словам источника в правоохранительных органах, на сегодня погружения закончены из-за наступления темноты, состояния воды и растущего ощущения среди спасателей, что большинство жертв, до которых можно добраться без необходимости поднимать фюзеляж из воды, уже найдены.

В настоящее время начальник пожарной службы Вашингтона, Национальный совет по безопасности на транспорте, компания American Airlines и другие официальные лица встречаются с семьями жертв в центре помощи семьям.

Также CNN пишет, что губернатор Канзаса Лора Келли обратилась в NTSB по поводу манифеста - документа, в котором перечислены все пассажиры и члены экипажа на рейсе. Его ожидают получить уже сегодня, в пятницу (в США еще четверг).

Кроме того, сейчас Келли, Нацсовет по безопасности на транспорте и другие должностные лица США ждут, когда все семьи жертв будут уведомлены, прежде чем публиковать какие-либо подробности об их личностях.

«На борту самолета находились люди из-за рубежа, и это отчасти является причиной задержки... Мы, скорее всего, получил декларацию завтра днем», - сказала губернатор Канзаса.

CNN в ходе обновления информации добавило, что один черный ящик с самолета CRJ 700 уже извлечен. Однако, пока неясно, какой из двух черных ящиков достали.

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