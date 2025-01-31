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В Беларуси собираются ввести важное изменение по валюте

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  • 31.01.2025, 8:44
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В Беларуси собираются ввести важное изменение по валюте

Лукашисты борются с долларом.

Так называемый «Совет республики» 30 января утвердил законопроект «О потребительском кредите и потребительском микрозайме». Одно из новшеств, которое им хотят ввести, — обязать устанавливать ставки аренды на недвижимость в белорусских рублях, а не в валюте. Дальше документ пойдет на подпись Александру Лукашенко. «Сенатор» Ксения Пантюхова объяснила, для чего собираются ввести новшество.

Что собираются изменить

Власти хотят прописать в Гражданском кодексе, что ставки в договорах аренды можно указывать только в белорусских рублях. Исключение — лизинг. Это предусмотрено законопроектом «О потребительском кредите и потребительском микрозайме», который 10 января во втором чтении приняли депутаты парламента.

Напомним, ранее в Беларуси до конца 2024 года действовал временный запрет на привязку арендной платы к иностранной валюте.

Если аренда государственной недвижимости привязана в основном к белорусскому рублю (базовой арендной величине), то частной недвижимости, как правило, раньше зависела от курсов евро или доллара. На этом фоне чиновники запретили устанавливать ставки по сдаче коммерческой недвижимости в иностранной валюте. Их привязали к белорусскому рублю. Причем речь о любом имуществе. Начиная от офисных помещений и машино-мест и заканчивая автомобилями и строительной техникой. Соответствующие изменения были внесены в Гражданский и Банковский кодексы.

Для чего хотят ввести новшество

«Сенатор» Ксения Пантюхова объяснила, почему намерены принять изменение.

«В Беларуси два года действовал запрет на привязку ставок арендной платы к валюте. Только рубль — и точка. Конечно, участникам рынка аренды интересно, продлят ли запрет? Ответ на вопрос уже есть: запрет не просто продляется, а еще и бессрочно. В Республике Беларусь арендные ставки отныне не будут привязаны к доллару», — заявила она.

Сенатор уточнила, что «полностью разделяет это решение и в целом курс на минимизацию зависимости от американских долларов и других иностранных валют».

«Девалютизация арендной платы — очередной шаг на этом пути. Это избавит арендодателей и арендаторов от издержек, стабилизирует ситуацию на рынке аренды. Уверена, курс этот будет продолжен, конечным его итогом станет формирование в Беларуси новой экономической среды и новых условий ведения бизнеса», — сказала сенатор.

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