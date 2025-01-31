Каменщик Коган покраснел 1 Виталий Гинзбург

31.01.2025, 8:56

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Это знаменует собой начало нового этапа в экономике путинизма.

Генпрокуратура России решила национализировать очередной крупный частный актив – аэропорт «Домодедово». Оппозиционные СМИ резво принялись анализировать, искать интригу, продавать это слушателям и зрителям. Но как всегда, недоговаривая и не погружаясь в глубину проблемы.

Более того, пытаясь представить это, происходящим в нормальной стране, приглашают «экспертов», задают им вопросы о шансах якобы собственника аэропорта Дмитрия Каменщика сохранить актив.

На самом деле ситуация вокруг «Домодедово» – это совершенно новый шаг власти. Все предшествующие до этого крупные рейдерские захваты были направлены на захват собственности либо за нелояльность власти крупных бизнесменов, либо захватывалась собственность у бизнесменов не приближенных к федеральной власти.

И что еще характерно, по моей классификации и по моему знанию российских бизнес-реалий – это была конфискация имущества у людей, которые никогда не были фронтменами Путина или власти. То есть, это было банальное и открытое рейдерство.

В других случаях власть так никогда не поступала, предпочитая договариваться под столом и используя крупных бизнесменов, в том числе, входящих в списки Forbes в качестве своих фронтменов. Что, при всем прочем, способствует обходу санкций и отмыванию денег.

Но такого, чтобы Генпрокуратура начала процесс национализации бизнеса, который и так в полной мере контролируется Путиным, еще не было.

Во-первых, аэропорт «Домодедово» уже не раз становился фигурантом крупных скандалов, которые не могли пройти без последствий для независимого бизнеса. В 2008-м Домодедово довольно резко и демонстративно спровоцировало большой скандал, приостановив обслуживание пассажиров обанкротившейся «Красэйр». Дело происходило летом и пострадавшими оказались десятки тысяч пассажиров. Несмотря на все предпринимаемые тогда попытки власти урегулировать эту проблему с последующей компенсацией затрат из бюджета, Дмитрий Каменщик оказался непреклонным и не пошел ни на какие компромиссы.

Напомню, что переговоры с ним тогда вело правительство Премьер-министра Владимира Путина и такую позицию нельзя себе представить ни для кого из крупных бизнесменов. В результате правительству В.Путина пришлось в спешном порядке перенаправить весь этот пассажиропоток в аэропорт «Внуково».

Кроме того, примерно в тоже время, правительство В.Путина рассматривало вопрос об объединении активов МАУ (Московского авиационного узла) под эгидой одной управляющей компании. Там были некоторые проблемы, в то время еще не было принято решение о передаче «Шереметьево» компании Ротенберга и двоих его партнеров А.Пономаренко и А.Скоробогатько.

Главным препятствием на пути создания этой компании оказалась очень высокая стоимость активов Д.Каменщика по сравнению с «Шереметьево» и «Внуково». Таким образом, в тот момент необходимо либо было выкупить «Домодедово» в государственную собственность, что было дорого и против чего выступал под видом собственника Д.Каменщик, либо согласиться на миноритарную роль государства в этой компании.

В результате от этой сделки пришлось отказаться, якобы исходя из интересов частных акционеров. При этом, никто иной, как Владимир Путин на совещании в «Шереметьево» публично защищал интересы частных акционеров «Домодедово» и «Внуково».

Я уже не говорю про технологический сбой в 2010 г. запомнившийся, как ледяной дождь, случившийся исключительно по вине собственников аэропорта и про теракт, из-за которого собственника и отдельных менеджеров пытались привлечь к ответственности.

Во-вторых, частный бизнес, особенно в стратегическом предприятии, каковым является аэропорт «Домодедово», периодически являющийся лидером по пассажиропотоку, предполагает прозрачную структуру собственности. По сей день формальным собственником компании «Ист Лайн» числится Дмитрий Каменщик.

После известного теракта Генпрокуратура долго пыталась найти реального собственника аэропорта в бесконечной цепочке оффшоров, но ее попытки тогда не увенчались успехом. В собственниках аэропорта для Града и Мира оставили Д.Каменщика.

Но за ним стоит Валерий Коган в роли Председателя Наблюдательного Совета. За Валерием Коганом стоят некие операции в интересах В.Путина и т.д. И до сего момента это не вызывало интерес Генпрокуратуры.

Теперь же, когда собственность оказалась в российской юрисдикции, возник риск иностранного влияния. Про инвестиции и гарантии я просто умолчу.

Следовательно, возникает предположение, что возникла некая причина, по которой существовавшая двадцать пять лет при Путине структура собственности кого-то перестала удовлетворять.

Что это, пока сказать трудно. Или это вызвано потерей доверия к фронтменам – Д.Каменщику и В.Когану, или наоборот, желанием вывести их из числа фронтменов и возможно вместе с деньгами, что пока непонятно.

В первом случае – это будет ясно по последствиям, но никаких признаков конфликта не наблюдалось.

Во втором случае – это будет ясно по оформлению документов и движению денег.

Разумеется возможен третий вариант, при котором «Домодедово» перейдет в «собственность» «любимой жены», например Ротенберга и Ко, но тогда мы поймем, кто у нас «любимая».

Но возможен и еще и четвертый вариант. «Домодедово» останется в госсобственности для упрощения администрирования средств для войны или он будет «продан» за наличные другому фронтмену для финансирования той же войны.

В последнем случае станет ясно, что на войну начинают тратить уже не просто бюджетные средства, а личные средства из общака.

В любом случае – это знаменует собой начало нового этапа в экономике путинизма.

Так глубоко в собственные карманы еще никто не залазил. Даже с целью перекладывания денег.

Виталий Гинзбург, kasparov.ru

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