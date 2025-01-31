закрыть
31 января 2025, пятница, 9:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Первый кроссовер Citroen продают по цене Porsche Cayenne

  • 31.01.2025, 9:05
Первый кроссовер Citroen продают по цене Porsche Cayenne

Это авто использовалось Гражданской гвардией Испании.

Во Франции на аукцион Artcurial выставили необычный Citroen 2CV 1964 года. За неприметное бюджетное авто планируют получить от 80 000 до 120 000 евро — как за новый Porsche Cayenne. О нем рассказали на сайте аукциона.

Высокая цена Citroen 2CV обусловлена тем, что с молотка уйдет чрезвычайно редкая версия Sahara. Это нестандартный внедорожный вариант модели, выпущенный лимитированной серией из 693 авто. По сути, это первый кроссовер Citroen, который совмещал черты внедорожника и легкового авто.

«Фишка» Citroen 2CV Sahara — его силовая установка. Внедорожник оснащен двумя 425-кубовыми 12-сильными моторами: они расположены спереди и сзади и каждый вращает свою пару колес.

При необходимости задний двигатель можно отключить. Максимальная скорость Citroen 2CV Sahara составляет 64 км/ч с одним мотором и 105 км/ч — с двумя. От стандартной модели внедорожник отличается дизайном задних крыльев и бамперов, увеличенным клиренсом, защитой днища и запасным колесом на капоте.

До наших дней сохранилось всего три десятка Citroen 2CV Sahara. Конкретно это авто использовалось Гражданской гвардией Испании, а в 1983 году попало в Великобританию. В 2009-2010 годах оно прошло реставрацию.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов
Ставки повышаются
Ставки повышаются Олег Устенко