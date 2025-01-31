Первый кроссовер Citroen продают по цене Porsche Cayenne 31.01.2025, 9:05

Это авто использовалось Гражданской гвардией Испании.

Во Франции на аукцион Artcurial выставили необычный Citroen 2CV 1964 года. За неприметное бюджетное авто планируют получить от 80 000 до 120 000 евро — как за новый Porsche Cayenne. О нем рассказали на сайте аукциона.

Высокая цена Citroen 2CV обусловлена тем, что с молотка уйдет чрезвычайно редкая версия Sahara. Это нестандартный внедорожный вариант модели, выпущенный лимитированной серией из 693 авто. По сути, это первый кроссовер Citroen, который совмещал черты внедорожника и легкового авто.

«Фишка» Citroen 2CV Sahara — его силовая установка. Внедорожник оснащен двумя 425-кубовыми 12-сильными моторами: они расположены спереди и сзади и каждый вращает свою пару колес.

При необходимости задний двигатель можно отключить. Максимальная скорость Citroen 2CV Sahara составляет 64 км/ч с одним мотором и 105 км/ч — с двумя. От стандартной модели внедорожник отличается дизайном задних крыльев и бамперов, увеличенным клиренсом, защитой днища и запасным колесом на капоте.

До наших дней сохранилось всего три десятка Citroen 2CV Sahara. Конкретно это авто использовалось Гражданской гвардией Испании, а в 1983 году попало в Великобританию. В 2009-2010 годах оно прошло реставрацию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com