CNN показала новые видео столкновения самолета American Airlines и вертолета в Вашингтоне
- 31.01.2025, 22:38
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На них виден другой ракурс столкновения.
Телеканал CNN опубликовал новые видео, которые показывают другой ракурс столкновения самолета American Airlines и вертолета Black Hawk армии США над рекой Потомак возле Вашингтона 29 января, пишет liga.net.
На первом видео видно, как вертолет летит над речкой с левой стороны, в то время как самолет приближается к аэропорту. Вертолет врезается в авиалайнер, вызывая взрыв, после чего оба судна падают в воду.
На втором видео, вероятно, снятом с территории аэропорта, показано, как самолет приземляется на взлетно-посадочную полосу, а вертолет летит с другой стороны реки. Воздушные суда двигаются на малых высотах и сталкиваются, что приводит к взрыву и падению обоих в реку.