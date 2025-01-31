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CNN показала новые видео столкновения самолета American Airlines и вертолета в Вашингтоне

  • 31.01.2025, 22:38
  • 2,566
CNN показала новые видео столкновения самолета American Airlines и вертолета в Вашингтоне

На них виден другой ракурс столкновения.

Телеканал CNN опубликовал новые видео, которые показывают другой ракурс столкновения самолета American Airlines и вертолета Black Hawk армии США над рекой Потомак возле Вашингтона 29 января, пишет liga.net.

На первом видео видно, как вертолет летит над речкой с левой стороны, в то время как самолет приближается к аэропорту. Вертолет врезается в авиалайнер, вызывая взрыв, после чего оба судна падают в воду.

На втором видео, вероятно, снятом с территории аэропорта, показано, как самолет приземляется на взлетно-посадочную полосу, а вертолет летит с другой стороны реки. Воздушные суда двигаются на малых высотах и сталкиваются, что приводит к взрыву и падению обоих в реку.

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