Командование РФ в Донецкой области приказало своим военным использовать гражданскую технику 4.01.2025, 11:10

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иллюстративное фото

В «Атеш» объяснили, что это означает.

Командование российской оккупационной армии заставляет использовать гражданский транспорт в военных целях. Такой приказ был отдал артиллерийским подразделениям ВС РФ на территории Донецкой области.

Кроме того, захватчикам запретили использовать военную форму и знаки отличия. Об этом в Telegram сообщает военное движение украинцев и крымских татар «Атеш».

Агент движения из числа российских военнослужащих в Донецкой области подтвердил, что захватчиков заставляют маскироваться под местных жителей. Для этого враг использует транспорт местных жителей.

По информации партизан, командование РФ приказало перевозить боеприпасы на легковых автомобилях, в прицепах или микроавтобусах, с ограничением до 10 снарядов на один транспорт.

В «Атеш» отметили, что такие действия россиян являются грубым нарушением Женевской конвенции и правил ведения войны, а также очередным преступлением российских оккупационных войск.

Более того, такие действия путинской армии не только подвергают опасности гражданское население, но и служат инструментом для провокаций, направленных на обвинение Сил обороны Украины.

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