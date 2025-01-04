БПЛА атаковали «сердце» ракетной промышленности РФ 4.01.2025, 11:59

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Новые кадры удара по заводу «Авангард» под Смоленском.

В ночь на 4 января в Смоленской области России было неспокойно из-за налета ударных БПЛА. Под ударом, предположительно, оказался завод «Авангард», участвующий в производстве ракет для ВС РФ, пишет «Диалог.UA».

Под ударом оказался город Сафоново в Смоленской области примерно в 300 км от северных границ Украины.

Там находится завод «Авангард», задействованный в цикле производства твердотопливных ракет: как баллистики, так и для систем ПВО. «Авангард» — это часть одного из крупнейших ракетостросительных холдингов России «НПО машиностроения». Оно непосредственно задействовано в агрессии против Украины. На заводе производятся транспортно-пусковые контейнеры, а также корпуса двигателей твердотопливных ракет, элементы брони и противорадиационной защиты для бронетанковой техники и прочее.

Минобороны России утром отчиталось о сбитии якобы 16 украинских БПЛА, из которых 10 — в Брянской область, 3 в Смоленской, остальные в Белгородской, Псковской и Ленинградской. Губернатор Ленинградской области, со своей стороны, утверждает, что на его территории сбиты 4 дрона.

Предварительно, завод «Авангард» был поврежден ударом, однако эта информация требует подтверждения.

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