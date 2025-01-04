Белоруса не пустили в Литву из-за советской символики
- 4.01.2025, 14:01
Инцидент произошел на пункте пропуска Мядининкай.
Белоруса не пустили в Литву из-за советской символики. Как сообщает Delfi, пограничники на пункте пропуска Мядининкай остановили автомобиль с флагом советских десантников, украшенным красной звездой и георгиевской лентой.
Водитель — гражданин Беларуси с видом на жительство в Литве — был оштрафован на 150 евро, флаг конфисковали, а въезд в страну запретили.
Напомним, в Литве демонстрация советской символики запрещена с 2022 года.