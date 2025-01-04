Сразу два известных минских заведения объявили о закрытии

Сразу два известных минских заведения объявили о закрытии3
- 4.01.2025, 21:34
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Они работали с начала 2000-х.
Год только начался, а в Минске уже минус два заведения, пишет onliner.by. И речь совсем не о новичках, так и не сумевших закрепиться в ресторанном мире столицы, а о кафе и ресторане, открытых еще в начале 2000-х.
В частности, о своем закрытии объявили кафе «Золотой гребешок» на улице Ленина, отметившее в прошлом году свое 18-летие, и ресторан Falcone, работавший на улице Короля 17 лет.