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Сразу два известных минских заведения объявили о закрытии

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  • 4.01.2025, 21:34
  • 4,148
Сразу два известных минских заведения объявили о закрытии

Они работали с начала 2000-х.

Год только начался, а в Минске уже минус два заведения, пишет onliner.by. И речь совсем не о новичках, так и не сумевших закрепиться в ресторанном мире столицы, а о кафе и ресторане, открытых еще в начале 2000-х.

В частности, о своем закрытии объявили кафе «Золотой гребешок» на улице Ленина, отметившее в прошлом году свое 18-летие, и ресторан Falcone, работавший на улице Короля 17 лет.

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