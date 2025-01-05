Под Курском могли ликвидировать полковника Тимошина, который бомбил Днепр и Кременчуг 2 5.01.2025, 9:25

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Перечень его преступлений.

На территории Курской области РФ, вероятно, был ликвидирован российский полковник Олег Тимошин. Этот военный преступник причастен к убийству десятков мирных украинцев – именно он организовал удары по ТЦ в Кременчуге и многоэтажке в Днепре.

Сначала об этом сообщили украинские партизаны, затем информацию верифицировали журналисты-расследователи Bihus.Info. Однако отметим, что официальных сообщений о смерти Тимошина пока не поступало.

По имеющейся в настоящее время информации, Тимошин, вероятно, погиб в конце декабря прошлого года в результате удара по Льгову в Курской области РФ – оттуда поступали сообщения о прилетах по расположению войск РФ.

Впоследствии стало известно, что Льгов атаковали не менее шести ракет Storm Shadow. Восемь российских военнослужащих погибли на месте, еще 22 получили ранения и были госпитализированы.

Кто такой Олег Тимошин

Полковник Тимошин Олег Евгеньевич (родился 21.06.1971) – командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации Воздушно-космических сил ВС РФ (в/ч 33310).

Он причастен к серии ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины – масштабную доказательную базу командира собрали Служба безопасности Украины совместно с Офисом генерального прокурора. В общей сложности вражеские обстрелы, совершенные по его приказу, привели к гибели 88 и ранению 240 мирных украинцев.

Тимошин организовал удар по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года. В результате обстрела погибли 46 человек, еще 79 – травмированы.

Он же причастен к ракетному удару по торговому центру в Кременчуге 27 июня 2022 года. Тогда погиб 21 человек, ранены 77 мирных жителей.

Также расследование установило, что по его указанию российские оккупанты в мае 2022-го обстреляли ракетами торговый центр «Ривьера» в Одессе и городской дом культуры в Лозовой Харьковской области.

А в июле 2022 года Тимошин приказал ударить по многоэтажному жилому дому и базе отдыха «Годжи» в поселке Сергеевка в Одесской области. От обстрела погибли 14 человек, еще 30 получили тяжелые травмы.

«Для серии воздушных атак использовались российские бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 с крылатыми ракетами Х-22 и Х-32», – говорится в сообщении.

По материалам СБУ командир авиаполка РФ получил подозрение по ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного заключения.

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