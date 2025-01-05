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Кроме Казани, остановлена работа аэропортов Ижевска, Нижнекамска и Перми

  • 5.01.2025, 11:32
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Кроме Казани, остановлена работа аэропортов Ижевска, Нижнекамска и Перми

После налета дронов на российские регионы.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что аэропорты Казани, Ижевска, Нижнекамска и Перми в целях обеспечения безопасности временно приостановили прием и отправку рейсов. «Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал он в телеграм-канале.

Кореняко также уточнил, что ранее аналогичные ограничения действовали в аэропорту Саратова, однако с 8:30 по московскому времени воздушная гавань возобновила свою работу в штатном режиме.

Представитель Росавиации не назвал конкретных причин введения ограничений, однако Минобороны России утром 5 января сообщило о сбитии 61 беспилотника в пяти регионах страны. Наибольшее количество дронов было уничтожено над Ростовской областью — 37 единиц, и Брянской областью — 20 единиц. Кроме того, атакам подверглись Воронежская (2 беспилотника), Белгородская (1) и Орловская (1) области.

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