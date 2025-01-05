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На границе Польши и Беларуси задержали более 300 помощников мигрантов

  • 5.01.2025, 11:58
  • 2,130
На границе Польши и Беларуси задержали более 300 помощников мигрантов

Польские пограничники раскрыли данные за 2024 год.

В 2024 году пограничная служба в Подляском воеводстве задержала более 300 человек, подозреваемых в помощи или организации нелегальной миграции из Беларуси в Польшу. В 2023 году по подозрению в этом было задержано больше 530 человек.

В Польше наказание за пособничество или организацию нерегулярной миграции предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Часто после пересечения границы путь мигрантов выглядит так: они получают фотографию автомобиля, находят его в указанном месте, и тот довозит их до оговоренной страны Евросоюза. Иногда людей перевозят в грузовых отсеках специально арендованных фургонов.

Некоторые из задержанных, которых подозревают в участии в таких перевозках, называют расценки, за которые соглашаются рисковать свободой. Один из задержанных рассказал, что за то, чтобы забрать мигрантов из приграничной зоны и перевезти их вглубь страны, ему обещали около 700 евро.

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