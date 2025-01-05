ВСУ масштабно атаковали войска РФ в Курской области на нескольких направлениях

ВСУ масштабно атаковали войска РФ в Курской области на нескольких направлениях2
- 5.01.2025, 12:20
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Новое наступление подтвердили в Офисе президента Украины.
Силы обороны Украины атаковали россиян в Курской области на нескольких направлениях. У оккупантов паника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко, Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.
«В Курской области большие переживания у россиян, потому что они были атакованы на нескольких направлениях и это стало неожиданностью для них», - отметил он.
Военный констатировал, что на этом направлении работают Силы обороны.
Подтвердил атаку Сил обороны на Курщине и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Курщина – хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает», - написал глава ОП.