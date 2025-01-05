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ВСУ масштабно атаковали войска РФ в Курской области на нескольких направлениях

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  • 5.01.2025, 12:20
  • 2,768
ВСУ масштабно атаковали войска РФ в Курской области на нескольких направлениях

Новое наступление подтвердили в Офисе президента Украины.

Силы обороны Украины атаковали россиян в Курской области на нескольких направлениях. У оккупантов паника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко, Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

«В Курской области большие переживания у россиян, потому что они были атакованы на нескольких направлениях и это стало неожиданностью для них», - отметил он.

Военный констатировал, что на этом направлении работают Силы обороны.

Подтвердил атаку Сил обороны на Курщине и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Курщина – хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает», - написал глава ОП.

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