ВСУ масштабно атаковали войска РФ в Курской области на нескольких направлениях 2 5.01.2025, 12:20

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Новое наступление подтвердили в Офисе президента Украины.

Силы обороны Украины атаковали россиян в Курской области на нескольких направлениях. У оккупантов паника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко, Telegram главы Офиса президента Андрея Ермака.

«В Курской области большие переживания у россиян, потому что они были атакованы на нескольких направлениях и это стало неожиданностью для них», - отметил он.

Военный констатировал, что на этом направлении работают Силы обороны.

Подтвердил атаку Сил обороны на Курщине и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Курщина – хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает», - написал глава ОП.

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