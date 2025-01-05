Глава спецназа Грузии покинул свой пост в знак протеста
- 5.01.2025, 23:25
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Ему пришлось уехать в США
Ираклий Шаишмелашвили, бывший глава Управления оперативного планирования МВД Грузии (аналог спецназа), ушел в отставку в знак протеста. Ему пришлось покинуть страну и выехать в США, сообщает sovanews.tv.
Он отметил, что партия «Грузинская мечта» ничего не противопоставляет гибридной войне и вместо этого отравляет общество дезинформацией и ложью.
«К сожалению, сегодняшняя власть никак не противостоит этой гибридной борьбе и войне, <более того> отравляет общество дезинформацией и ложью, включая своих избирателей», — заявил он.
Шаишмелашвили покинул Грузию со своей семьей несколько дней назад. По его словам, после ухода с должности членам семьи, включая несовершеннолетнего ребенка, угрожали ликвидацией. И это было достаточным поводом задуматься о том, чтобы покинуть страну.
«В последний день, когда я собирался уходить, я оставил <в МВД> все — ключи, ID-карту, автомобиль… Один из заместителей Хареба (Звиад Харазишвили, глава Департамента особых поручений, который попал под санкции США — ред.) вошел и попытался спровоцировать <меня>… И мне, и членам моей семьи угрожали ликвидацией… <говорил> что они могут все», — утверждает Шаишмелашвили.