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Глава спецназа Грузии покинул свой пост в знак протеста

  • 5.01.2025, 23:25
  • 4,234
Глава спецназа Грузии покинул свой пост в знак протеста
Ираклий Шаишмелашвили

Ему пришлось уехать в США

Ираклий Шаишмелашвили, бывший глава Управления оперативного планирования МВД Грузии (аналог спецназа), ушел в отставку в знак протеста. Ему пришлось покинуть страну и выехать в США, сообщает sovanews.tv.

Он отметил, что партия «Грузинская мечта» ничего не противопоставляет гибридной войне и вместо этого отравляет общество дезинформацией и ложью.

«К сожалению, сегодняшняя власть никак не противостоит этой гибридной борьбе и войне, <более того> отравляет общество дезинформацией и ложью, включая своих избирателей», — заявил он.

Шаишмелашвили покинул Грузию со своей семьей несколько дней назад. По его словам, после ухода с должности членам семьи, включая несовершеннолетнего ребенка, угрожали ликвидацией. И это было достаточным поводом задуматься о том, чтобы покинуть страну.

«В последний день, когда я собирался уходить, я оставил <в МВД> все — ключи, ID-карту, автомобиль… Один из заместителей Хареба (Звиад Харазишвили, глава Департамента особых поручений, который попал под санкции США — ред.) вошел и попытался спровоцировать <меня>… И мне, и членам моей семьи угрожали ликвидацией… <говорил> что они могут все», — утверждает Шаишмелашвили.

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