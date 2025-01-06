закрыть
6 января 2025, понедельник, 4:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Войска КНДР ловят украинские дроны «на живца»

  • 6.01.2025, 7:00
Войска КНДР ловят украинские дроны «на живца»

ВСУ это выгодно.

Военные КНДР применяют тактику «на живца» в борьбе с украинскими беспилотниками. Но это на руку украинским военным.

Об этом рассказывает «24 канал» со ссылкой на комментарий заместителя командира батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты под псевдонимом Вульф в эфире телемарафона.

По его словам, северокорейцы выставляют солдат на передовую, чтобы те стали приманкой для украинских беспилотников. В это время другие военные пытаются сбивать дрон.

«Они не жалеют свою живую силу, поэтому используют такую тактику», – отметил Вульф.

Он отметил, хотя северокорейцы пытаются сбивать украинские дроны из стрелкового оружия, операторы беспилотников эффективно противодействуют этому. Отмечается, что сейчас этот подход на руку Украине.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц
Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип