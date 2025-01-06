Войска КНДР ловят украинские дроны «на живца» 6.01.2025, 7:00

ВСУ это выгодно.

Военные КНДР применяют тактику «на живца» в борьбе с украинскими беспилотниками. Но это на руку украинским военным.

Об этом рассказывает «24 канал» со ссылкой на комментарий заместителя командира батальона 36-й отдельной бригады морской пехоты под псевдонимом Вульф в эфире телемарафона.

По его словам, северокорейцы выставляют солдат на передовую, чтобы те стали приманкой для украинских беспилотников. В это время другие военные пытаются сбивать дрон.

«Они не жалеют свою живую силу, поэтому используют такую тактику», – отметил Вульф.

Он отметил, хотя северокорейцы пытаются сбивать украинские дроны из стрелкового оружия, операторы беспилотников эффективно противодействуют этому. Отмечается, что сейчас этот подход на руку Украине.

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