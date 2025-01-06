Зеленский рассказал, как Лукашенко умолял его о прощении в первые дни войны 6.01.2025, 7:35

Президент Украины назвал белорусского диктатора убийцей.

В первые дни войны белорусский диктатор Лукашенко умолял о прощении за атаки с территории его страны.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в подкасте с Лексом Фридманом

Глава украинского государства сказал, что Лукашенко утверждал, что пытался отговорить диктатора РФ Владимира Путина от нападения на Украину.

«Ты поверь, Володя, это не я, говорил он мне. Он говорил, что не контролирует ракеты, что это Путин», — добавил Зеленский.

Зеленский ответил Лукашенко, что он «такой же убийца».

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