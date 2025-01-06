Что обязательно должно быть на столе в православное Рождество 1 6.01.2025, 12:55

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Список блюд и три рецепта.

Приближается важный для всех православных христиан праздник – Рождество Христово, которое по Юлианскому календарю отмечают 7 января. А вместе с его приходом заканчивается и 40-дневный Рождественский пост.

Чем разговлялись наши предки в Рождество и что должно стоять на столе у белорусов, которые чтят церковные традиции?

Что означает «До первой звезды нельзя…»?

Но вначале давайте вспомним о дне перед Рождеством, 6 января, который издавна называется Сочельник. А точнее – Рождественский сочельник (чтобы не путать с сочельником Крещенским, которые отмечается 18 января).

Это – последний день Рождественского поста. И – самый строгий в плане ограничений в еде. Многие люди действительно считают, что приступать к трапезе можно только после появления на небе первой звезды – в память о звезде Вифлеемской, которая появилась, когда родился младенец Иисус Христос, и указала волхвам путь к яслям. То есть, вечером.

Но, как утверждает настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах, ведущий телепрограммы «Православная энциклопедия» протоиерей Алексей Уминский, эта традиция существовала в древности, когда литургия служилась в вечернее время.

А в современной церкви вечерня часто соединяется с литургией и служится утром. А вот по ее окончании уже можно принять пищу. Обычно это только сочиво – постное блюдо из отварных зерен пшеницы или риса с маком, медом, орехами.

Кстати, сейчас в церкви та самая «первая звезда» воплотилась в большой свече, которую выносят на середину храма после утренней службы 6 января.

12 блюд – 12 апостолов?

Считается, что на столе в Рождество должны стоять 12 блюд. Но это скорее не церковная, а народная традиция. Хотя некоторые исследователи и пробуют все же связать ее с христианством. В других источниках указывается, что 12 блюд должны быть на столе не в само Рождество, а в Рождественский сочельник.

Кстати, по одной из версий эти 12 блюд символизируют 12 апостолов, учеников Христа; по второй – 12 месяцев в году; по третьей – 12 дней от Рождества до Крещения (Святки).

Но какую бы версию вы ни выбрали, никаких строгих правил, указывающих на то, что блюд на рождественском столе должно быть 12, нет. Это просто красивая легенда, традиция. И если вы захотите ей следовать, то только по велению сердца.

Народные традиции

Наши предки, которые действительно готовили 12 блюд на Рождество, ставили на стол:

молочного поросенка;

жареную курицу;

рыбу;

студень;

заливное;

блины;

свиную голову с хреном;

жаркое;

домашнюю колбасу;

колядки (открытые пирожки);

хлебцы с маком и медом;

медовые пряники.

Богатый стол, правда? Считалось, что надо отведать каждое из 12 блюд. И это сложная задача для тех, кто 40 дней держал пост. Поэтому разговлялись (ели скоромную пищу) потихоньку, чтобы не стало плохо.

Конечно, список блюд со временем менялся. И в наше время вряд ли кто-то будет готовить для рождественского стола ту же свиную голову с хреном. Представляете себе это «украшение»?! А вот все остальное (или аналоги) приготовить по силам и современной хозяйке. Главное, чтобы блюда были и мясные, и рыбные.

Из Сочельника – в Рождество

По одной из традиций, 2 блюда «переходили» из Сочельника в Рождество. Это кутья и взвар (узвар). И это действительно народные блюда, которые стоит приготовить.

Кутья

Ингредиенты:

пшеница – 400 г;

очищенные орехи – 1 стакан;

мак пищевой – 200 г;

сахар – 2 ст.л.;

мёд – 3-4 ст.л.;

изюм – 1/3 стакана.

Как приготовить

Промойте зерна пшеницы, залейте холодной водой в пропорции 1:2, варите до готовности. Процедите и остудите.

Заварите кипятком мак. Поставьте варить. Снимите с огня, когда он станет рассыпчатым (можно не варить, а просто запарить кипятком). Слейте воду и прокрутите через мясорубку (растолките в ступке). Изюм запарьте кипятком. Орехи измельчите.

Смешайте все ингредиенты, выложите в красивый глиняный горшочек или другую емкость на свое усмотрение.

Узвар

Ингредиенты:

сухофрукты (сушеные яблоки, груши, вишни, шиповник) – 200-250 г;

вода – 2-3 л;

мёд (сахар) – по вкусу.

Как приготовить

Хорошенько промойте сухофрукты любым способом – в дуршлаге под проточной водой, в миске. Залейте водой на 2-3 часа (можно на всю ночь). Воду для узвара берите хорошую – родниковую, отстоянную, фильтрованную.

По истечении указанного времени поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения, не снимая крышки. Уменьшите огонь и прокипятите узвар 4-5 минут.

Если будете добавлять сахар, сделайте это через 2 минуты после начала кипения. Размешайте. Если мёд, его следует добавлять уже в готовый узвар, причем не в горячий, а в теплый.

Дайте напитку настояться под крышкой, а потом налейте в красивый кувшин и подавайте на стол.

Этот напиток куда полезнее современных шипучек.

Что еще приготовить на Рождество?

Но вернемся к одному из традиционных списков 12 блюд. Что-то можно купить. Например, домашнюю колбасу (как ее называют в народе – пальцем пиханную). Что-то приготовить самим. И если со студнем или холодцом возиться долго, то мясное или рыбное заливное с желатином приготовить может каждая хозяйка.

И, опять-таки, как же обойтись без майонезных салатов, которых нет в традиционном списке, но которые любят очень и очень многие?! Пускай это будет не новогодний Оливье, который уже порядком поднадоел, а та же селедка под шубой или что-то более оригинальное.

Можно запечь птицу – курицу, гуся, индейку, нафаршировать рыбу. Приветствуется также приготовление закрытого пирога. Это своеобразный символ объединения всей семьи. Ведь Рождество – семейный праздник. А чтобы было интересней, в пирог можно положить монетку или записочки с предсказаниями.

А если вы не любитель запекать птицу целиком, то можно приготовить на Рождество вот такое праздничное блюдо. Повозиться с ним, конечно же, придется. Зато что вкус, что внешний вид!

Куриные бедрышки, запеченные в апельсиново-медовом маринаде

Ингредиенты (на 4 порции):

Для основного блюда

куриные бедрышки – 8 штук;

апельсины – 2 шт.

Для маринада:

мёд – 80 г;

апельсин – 1 шт.;

чеснок – 8 г.;

кориандр молотый – 1 ч.л.;

тмин молотый – 0,5 ч.л.;

куркума молотая – 1 ч.л.;

масло оливковое – 50 г;

соль – по вкусу.

Как приготовить

Промойте куриные бедра, обсушите бумажными полотенцами и выложите в форму для запекания в один ряд.

Для приготовления соуса выдавите сок из апельсина или возьмите 80 мл готового. Мёд должен быть достаточно жидким. Если он густой, слегка растопите его на водяной бане. Зубчики чеснока пропустите через пресс.

Смешайте все компоненты соуса: апельсиновый сок, чеснок, мёд, оливковое масло, приправы. Тщательно перемешайте и добавьте соль по вкусу.

Залейте приготовленной смесью курицу, затяните форму пищевой пленкой и оставьте на 1 час при комнатной температуре для маринования.

Разогрейте духовку до 180°С. Порежьте оставшиеся апельсины кружочками и уложите по одному на каждое бедрышко. Накройте форму фольгой и поставьте в духовку.

Запекайте примерно 50 минут. Чтобы проверить готовность, проткните бедрышко вилкой. Если увидите прозрачный сок, блюдо готово. А чтобы оно подрумянилось, снимите фольгу и поставьте в духовку еще на 10-15 минут. Контролируйте процесс, чтобы верх не обуглился.

К столу блюдо можно подавать в форме, или выложив бедрышки с апельсиновыми кружочками на сервировочную тарелку.

Но какой бы список блюд на Рождество вы ни составили – из 12 блюд или из меньшего их количества, главное – готовить все с настроением и любовью.

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