Коллапс на границе: более 2000 авто пытаются выехать в Польшу из Беларуси 6.01.2025, 13:22

иллюстративное фото PAP

Люди стоят сутками.

Рекордная очередь образовалась в пункте пропуска «Брест» (с польской стороны- «Тересполь»). По данным на утро 6 января, выезда в Польшу ожидают более 2100 легковых автомобилей, зарегистрировавшихся в электронной очереди, сообщает «Немецкая волна».

В сутки, по данным пользователей приграничных чатов, границу проходит около 350 машин. При сохранении такого темпа пересечение границы может составить порядка шести суток.

На автобусе, по данным пользователей, ожидание пересечения границы составляет до полутора суток. «Минсктранс» сообщает, что автобусы прибывают в Варшаву и отправляются из нее с существенным опозданием.

После того как Литва и Латвия запретили въезд машин с белорусскими номерами, Польша осталась единственной страной, куда разрешен въезд авто, зарегистрированным в Беларуси. При этом за рулем должен находиться владелец. На данный момент на белорусско-польской границе работает всего один пункт пропуска для легковых автомобилей - «Брест - Тересполь».

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