Алиев обвинил Россию в крушении азербайджанского самолета 20 6.01.2025, 13:45

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Ильхам Алиев

Он требует наказать виновных.

Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан требует наказания виновных в крушении самолета ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), выполнявшего рейс Баку-Грозный и потерпевшего крушение недалеко от казахстанского Актау, сообщает «Интерфакс».

«Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения», - сказал он в понедельник на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками.

По его словам, операция «ковер» в Грозном, означающая закрытие воздушного пространства, была объявлена после того, как лайнер был сбит с земли.

«Попытки государственных органов России замять инцидент и отстаивать нелепые версии вызывают у нас одновременно удивление, сожаление и справедливое возмущение», - отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что «если бы были своевременно приняты меры по закрытию воздушного пространства над городом Грозным, соблюдены правила наземного обслуживания и была бы налажена координация между вооруженными силами и гражданскими службами Российской Федерации, этой трагедии можно было бы избежать».

По его словам, сейчас идет процесс расшифровки черных ящиков.

«Уверен, что в ближайшее время мы узнаем предварительный результат, и все встанет на свои места, вся картина произошедшей трагедии будет известна. И это, естественно, будет важным моментом в деле полного расследования этой трагедии и наказания виновных в ней», - добавил глава государства.

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