закрыть
6 января 2025, понедельник, 18:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Над Беларусью снова летали как минимум восемь российских «шахедов»

4
  • 6.01.2025, 17:08
  • 1,278
Над Беларусью снова летали как минимум восемь российских «шахедов»

Дроны заходили в том числе в Полесский заповедник

В ночь с 5 на 6 января было зафиксировано как минимум восемь заходов российских дронов-камикадзе в Беларусь с территории Украины, пишет мониторинговый проект «Беларускі Гаюн».

Дроны заходили в Полесский заповедник, двигались курсом на Комарин, Лоев и Асаревичи.

Первая группа из двух «шахедов» шла с севера Черниговской области курсом на Беларусь около 23:50 5 января, далее заходы были в 00:49, 01:06, 01:22, 01:24, 02:03 и 04:02 6 января.

Авиация ВВС РБ в воздух не поднималась.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц
Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип