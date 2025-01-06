Над Беларусью снова летали как минимум восемь российских «шахедов» 4 6.01.2025, 17:08

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Дроны заходили в том числе в Полесский заповедник

В ночь с 5 на 6 января было зафиксировано как минимум восемь заходов российских дронов-камикадзе в Беларусь с территории Украины, пишет мониторинговый проект «Беларускі Гаюн».

Дроны заходили в Полесский заповедник, двигались курсом на Комарин, Лоев и Асаревичи.

Первая группа из двух «шахедов» шла с севера Черниговской области курсом на Беларусь около 23:50 5 января, далее заходы были в 00:49, 01:06, 01:22, 01:24, 02:03 и 04:02 6 января.

Авиация ВВС РБ в воздух не поднималась.

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