Британский полковник: Курск может стать концом для Путина 6.01.2025, 23:21

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Как в 1943-м для Гитлера.

Украина унизила российского диктатора Владимира Путина в худший момент, ведь за несколько недель до инаугурации Дональда Трампа ВСУ достигли важных успехов в Курской области РФ.

Об этом заявил британский полковник в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон, бывший командующий сил НАТО по быстрому реагированию на химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы в своей колонке на The Telegraph.

Экс-командующий считает, что 2025 год принесет больше надежды президенту Владимиру Зеленскому, чем Путину.

«Последний, возможно, был блестящим шпионом, но сейчас показывает себя как ужасный военный командующий. Он забыл, или, скорее всего, не знает принципов ведения войны, в частности одного из важнейших — подкреплять успех, а не неудачу», — пишет де Бреттон-Гордон.

Британский полковник высмеял «специальную военную операцию» Путина, которая длится более трех лет, и предположил, что Зеленский останется у власти и в следующем году, тогда как Путин в лучшем случае может надеяться на виллу в Северной Корее или разбивание камней на Урале. История России не оставляет «розовых» перспектив для потерпевших неудачу диктаторов, добавляет де Бреттон-Гордон.

В то же время, по словам полковника, ставки в войне растут с обеих сторон. Так, Путин подвергся унижению в Сирии, а также в самой Москве из-за убийства его ключевого генерала и союзника Игоря Кириллова прямо «на пороге его дома».

«Во время своей ежегодной рождественской сессии вопросов и ответов на национальном и международном телевидении он бесстыдно лгал, пытаясь выглядеть спокойным, как лебедь на поверхности воды. Но всем понятно, что под водой он лихорадочно барахтается», — отметил де Бреттон-Гордон.

Кроме того, Путин заявлял, что к Рождеству вернет «священные земли» России в Курской области.

«Однако это выглядит как очередной психологический удар по его диктатуре, ведь новое наступление Украины продвигается на восток. Курск может стать началом конца для Путина в 2025 году, как это произошло для Гитлера в 1943-м», — считает экс-командующий НАТО.

Де Бреттон-Гордон добавил, что украинские Силы обороны, похоже, нанесли серьезный удар по российским войскам на Курском направлении за последние несколько дней, и есть вероятность, что 810 бригада морской пехоты РФ понесла такие тяжелые потери, что вынуждена была отступить с Курской дуги.

«Российский фронт в Курской области кажется шатким, и Украина может не только удержать позиции, но и достичь новых успехов. В отчаянии Путин отправляет одного из своих самых доверенных генералов в этот регион, пытаясь спасти ситуацию. Россия, кажется, имеет достаточно „расходных“ генералов, но не хватает военной техники, чтобы остановить это очередное украинское наступление», — пишет де Бреттон-Гордон.

По его словам, это вселяет большую надежду. Полковник считает, что Путин находится «в режиме выживания» после событий в Сирии, ликвидации правой руки — генерала Кириллова, и решение Украины перекрыть последний маршрут, которым Россия могла продавать газ в Европу через ее территорию.

«Вдобавок к этому, Путин осознает, что Трамп вряд ли сделает ему какие-то уступки после 20 января. Судя по „настроениям“, которые исходят из лагеря Трампа, Путин должен либо принять соглашение, которое, вероятно, будет в пользу Украины, либо быть готовым к тому, что Трамп полностью станет на сторону Зеленского», — добавляет полковник.

По мнению де Бреттон-Гордона, это должно стать еще одним психологическим подъемом для Украины и представляется очередным психологическим ударом для Путина.

«Наблюдая за его беспомощностью во время недавнего «общения» с россиянами, можно сказать, что он находится под настоящим давлением. К тому же осознание, что тиран Асад только что упал со своего пьедестала и теперь прячется за спиной Путина, должно быть для него довольно обезоруживающим опытом. Путин знает, что неудачники среди российских диктаторов редко получают свои «пенсии», и, кажется, ищет путь к отступлению. Его последняя попытка спасти Курскую область ставит его под «шах», если не под «мат», — заключает экс-командующий.

Также де Бреттон-Гордон подчеркнул, что страны НАТО должны и дальше оказывать давление и не давать Путину ни единого шанса на выход. Если Запад сохранит эту выдержку, перспективы для Украины станут обнадеживающими, считает полковник.

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