Японцы научились выращивать новые зубы 57 7.01.2025, 10:02

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Препарат может поступить в продажу уже в 2030 году.

Японские ученые разработали уникальный инновационный препарат, который позволяет выращивать новые зубы. Об этом сообщает Agence France-Presse.

По информации агентства, данный препарат может стать альтернативой зубным протезам и имплантатам. Руководитель исследовательской группы Кацу Такахаси отметил, что это совершенно новая технология для мирового научного сообщества.

Первый этап испытаний, проводившихся на мышах и хорьках в течение 11 месяцев, продемонстрировал положительные результаты — у грызунов выросли новые зубы.

1 сентября японские ученые из университета Киото начали клинические испытания препарата для регенерации зубов, об этом сообщается на сайте больницы Китано. Они будут завершены в августе 2025 года. Если все пойдет по плану, препарат появится в продаже в 2030 году. В исследовании примут участие 30 мужчин в возрасте от 30 до 65 лет, у которых отсутствует как минимум один коренной зуб. После завершения первого этапа тестирования лекарство испытают на пациентах от 2 до 7 лет, у которых с рождения нет по крайней мере четырех зубов.

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