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В Тибете произошло мощное землятресение

  • 7.01.2025, 10:25
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В Тибете произошло мощное землятресение

Власти сообщают о десятках погибших.

Более 50 человек погибли в результате сильного землетрясения в одном из высокогорных районов Тибета, сообщают китайские СМИ. В результате подземных толчков, по их данным, обрушилось множество зданий пишет сайт BBC.

«По данным на полдень вторника, после землетрясения магнитудой 6,8 в уезде Тингри города Шигацзе Сицзанского автономного района погибли 53 человека, еще 62 получили ранения», - сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на региональный штаб по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Китайский центр сейсмологических сетей (CENC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,8 произошло около 9 утра по местному времени на территории Тибетского автономного района КНР недалеко от границы с Непалом.

Геологическая служба США (USGC) сообщила о землетрясении магнитудой 7,1 в 177 км к юго-западу от города Шигацзе. Толчки также ощущались в столице Непала Катманду.

«Уезд Тингри и его окрестности испытали очень сильные толчки, многие здания вблизи эпицентра обрушились», — сообщил государственный телеканал CCTV.

На кадрах с места событий видны разрушенные дома и разбросанные повсюду обломки.

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