Саудовскую Аравию накрыло масштабное наводнение 3 7.01.2025, 13:08

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Под воду уходит город Мекка.

Сильное наводнение накрыло Саудовскую Аравию во вторник, 7 января. Там уже затопило город Мекка, а потоки воды смывают авто с дорог, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Mail.

По данным СМИ, Саудовскую Аравию накрыл шторм с проливными дождями, который и привел к наводнению. Больше всего наводнение накрыло священные города Мекку, Медину и Джидду.

В сети уже распространяют фото и видео с места событий, на которых видно, что улицы городов превращаются в реки. Из-за сильных дождей автомобили практически целиком оказались под водой, а потоки воды такие сильные, что сносят авто с дорог. Местные жители сейчас эвакуируются, или прячутся в безопасных местах.

Метеорологическое управление Саудовской Аравии установило красный уровень опасности. А синоптики предупреждают, что осадки продлятся, вероятно, до 10 января.

Также начались задержки с рейсами в аэропорту в Джидде, там пассажиров просят проверять обновления рейсов перед поездками из-за погоды.

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