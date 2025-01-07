«Это стало неприятным ударом для Лукашенко» 2 7.01.2025, 15:33

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Владимир Зеленский

Зеленский достает из запасов то дипломатическое оружие, которое у него есть на «черный день».

В интервью американскому подкастеру Лексу Фридману президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в начале полномасштабного вторжения Александр Лукашенко ему позвонил и попросил прощения за его участие в войне. Разглашение этой информации стало ударом для белорусского диктатора. Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра общественной аналитики «Башня» Валерий Клочок.

По словам эксперта, было бы странно услышать подтверждение слов Зеленского со стороны Лукашенко. Белорусский диктатор считает, что он политик, который умеет сохраняться у власти и со всеми контактировать.

Хотя эта информация имеет частный характер, но условиях войны такой инструмент, то есть разглашение, использовать можно, а даже и нужно. Поэтому это стало неприятным ударом для Лукашенко.

– Президент Украины сейчас достает из запасов то дипломатическое оружие, которое у него есть на «черный день». Зеленский пытается отграничить Лукашенко от Путина, – объяснил Клочок.

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