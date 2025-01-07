Испания полностью закрыла программу «золотых виз» для белорусов

Испания полностью закрыла программу «золотых виз» для белорусов1
- 7.01.2025, 16:00
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Это касается всех возможных видов вложений — в недвижимость, акции и ценные бумаги.
Власти Испании полностью прекращают выдавать вид на жительство белорусам и другим иностранцам в обмен на инвестиции. Причем это касается всех возможных видов вложений — в недвижимость, акции и ценные бумаги, пишет «Коммерсантъ».
Официально программа закрывается через три месяца. До 2 апреля 2025 года еще можно подать заявление на получение такой визы. Потом для иностранцев останется только один способ натурализоваться в Испании — стать «цифровым кочевником».
Для тех, кто может работать удаленно, проживая в Испании, и платить там налоги, пока ничего не меняется. При достижении пятилетнего срока пребывания в стране можно подать документы на ПМЖ.
За время действия программы в Испании выдали более 33 тыс. «золотых виз». Для этого нужно было вложить €1 млн в акции испанских компаний, €2 млн в государственные ценные бумаги или купить недвижимость на €500 тыс.
О том, что визы за покупку недвижимости в Испании закроют, премьер-министр страны заявил еще в апреле 2024-го. Ранее от выдачи «золотых виз» отказались в Португалии и Австралии.