закрыть
7 января 2025, вторник, 16:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Испания полностью закрыла программу «золотых виз» для белорусов

1
  • 7.01.2025, 16:00
  • 1,512
Испания полностью закрыла программу «золотых виз» для белорусов

Это касается всех возможных видов вложений — в недвижимость, акции и ценные бумаги.

Власти Испании полностью прекращают выдавать вид на жительство белорусам и другим иностранцам в обмен на инвестиции. Причем это касается всех возможных видов вложений — в недвижимость, акции и ценные бумаги, пишет «Коммерсантъ».

Официально программа закрывается через три месяца. До 2 апреля 2025 года еще можно подать заявление на получение такой визы. Потом для иностранцев останется только один способ натурализоваться в Испании — стать «цифровым кочевником».

Для тех, кто может работать удаленно, проживая в Испании, и платить там налоги, пока ничего не меняется. При достижении пятилетнего срока пребывания в стране можно подать документы на ПМЖ.

За время действия программы в Испании выдали более 33 тыс. «золотых виз». Для этого нужно было вложить €1 млн в акции испанских компаний, €2 млн в государственные ценные бумаги или купить недвижимость на €500 тыс.

О том, что визы за покупку недвижимости в Испании закроют, премьер-министр страны заявил еще в апреле 2024-го. Ранее от выдачи «золотых виз» отказались в Португалии и Австралии.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом
Российские миллиарды долларов в один момент стали хламом Ян Валетов
Набиуллина сдалась
Набиуллина сдалась Игорь Липсиц
Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип