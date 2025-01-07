NYT: Кремль теряет влияние на постсоветском пространстве 1 7.01.2025, 16:11

2,004

Хватка России ослабевает.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев усилил критику в адрес России, обвиняя ее в крушении самолета AZAL, что подчеркивает нарастающий раскол между странами и ослабление влияния Москвы на постсоветском пространстве. Об этом пишет The New York Times.

Сегодня Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий ВВС Бразилии завершил расшифровку «черных ящиков» разбившегося самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL). Как сообщают бразильские СМИ, извлечение и анализ данных из самописцев уже завершены, а информация передана властям Казахстана.

На фоне этих событий президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с резкой критикой России. Он заявил «уверенность в вине представителей Российской Федерации» за катастрофу и требует «справедливости, наказания виновных и прозрачности расследования». Отступая от протокола, Алиев сделал заявление на русском языке, чтобы его слова были услышаны в Москве и русскоязычными родственниками погибших пилотов.

Несмотря на извинения Путина, принесенные 28 декабря за «трагический инцидент», Москва так и не признала своей ответственности за крушение самолета. Это вызвало бурю возмущения среди проправительственных голосов в Азербайджане, которые осудили «имперское высокомерие» России. Председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев заявил, что Москва продолжает смотреть свысока на бывшие советские страны, что только углубляет раскол.

На всем постсоветском пространстве хватка России ослабевает. Армения больше не считает Россию гарантом безопасности, обращаясь к Западу и Ирану. Центральная Азия усиливает свои связи с Китаем, видя ослабленную и надорванную войной с Украиной дряхлеющую Россию под управлением 72-летнего диктатора-пенсионера Путина. В Приднестровье прекращение поставок газа поставило под угрозу лояльность региона Москве.

Авиакатастрофа стала переломным моментом в отношениях Баку и Москвы. Алиев, уверенный в своей позиции благодаря доходам от продажи энергоресурсов и победе над Арменией, использует ситуацию для дальнейшего дистанцирования от Путина.

Расследование, инициированное Казахстаном, также вызвало одобрение в Азербайджане. Касым-Жомарт Токаев поддержал передачу «черных ящиков» в Бразилию, отметив, что это единственный способ обеспечить справедливое и беспристрастное расследование.

Крушение самолета AZAL стало очередным доказательством ограниченности партнерства между Азербайджаном и Россией, углубив раскол и подчеркнув ослабление влияния Москвы в регионе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com