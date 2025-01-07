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Ученые представили новую версию зарождения жизни на Земле

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  • 7.01.2025, 17:18
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Ученые представили новую версию зарождения жизни на Земле

Она основывается на процессе «химической эволюции».

Исследователи из Университета Людвига-Максимилиана в Германии разработали новую гипотезу о происхождении жизни, основанную на процессе «химической эволюции». Они предположили, что первые молекулы ДНК и РНК могли самопроизвольно воспроизводиться в условиях первобытной Земли. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Согласно их расчетам, идеальная среда для формирования нуклеиновых кислот могла находиться в пористых структурах скал или других замкнутых пространствах. Взаимодействие воды и газа в таких нишах создавало динамические изменения концентрации солей, что, как оказалось, способствует репликации молекул ДНК.

Исследование продемонстрировало, что при определенных условиях содержание ДНК в воде могло утроиться за пять минут и увеличиться в 30 раз за час. Процесс был возможен благодаря колебаниям концентрации солей, которые способствовали разделению нитей ДНК и их дальнейшему копированию.

Эти результаты подтверждают, что природные условия ранней Земли могли обеспечить механизмы для зарождения первых форм жизни. Работа немецких ученых предлагает новую перспективу на процесс происхождения жизни и дает основания для дальнейших исследований в этой области.

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