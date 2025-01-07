Николая Автуховича отправили в ШИЗО перед Новым годом 7.01.2025, 17:39

Николай Автухович

И не приняли медицинскую бандероль для политзаключенного.

Политзаключенному Николаю Автуховичу 7 января исполнилось 62 года. Родные политзаключенного надеются, что он встретил этот день в своей обычной камере, а не в ШИЗО, где он находился перед Новым годом, сообщает «Радыё Свабода».

О том, что Николая Автуховича в очередной раз наказали карцером, осведомленный о делах политзаключенного источник делает вывод из его последнего письма.

«Из санатория я уже приехал, все нормально. Берегите свое здоровье, не беспокойтесь за меня. Духовно я готов к любым испытаниям, я со всем справлюсь. Это мой путь, данный мне Богом, и я его пройду», — написал Николай Автухович и поздравил родных с Новым годом и Рождеством.

Письмо от Николая было написано 22 декабря, а пришло недавно. Это не в первый раз, когда о ШИЗО Автухович сообщает с помощью слова «санаторий».

Источник отмечает, что при этом Николай Автухович не жалуется, а находит в себе силы подбодрить других.

«Передать вам мою силу духа могу только через моральную поддержку, что и пытаюсь сделать. Не грустите, улыбнитесь!» — обращается Николай Автухович к родным.

По данным источника, в декабре родные отправили политзаключенному медицинскую бандероль, но она не дошла до адресата и была возвращена. Недавно родные выслали Автуховичу новую посылку с лекарствами. По сведениям от политзаключенного, у него от болезни начали опухать ноги, ему нужны специальные препараты.

Николая Автуховича периодически помещают в ШИЗО, а причины наказания остаются неизвестными. В ноябре 2024 года политзаключенный сообщал родным, что провел 21 день в ШИЗО, где ему только изредка оказывали медицинскую помощь. По словам Автуховича, в его камере было очень холодно, только под конец срока там отремонтировали отопление.

Также политзаключенный сообщил, что у него забрали тонометр, хотя у него было разрешение на использование этого прибора для измерения давления. После той отсидки в ШИЗО Николай Автухович передал на волю, что «если с ним что-то случится, то это было сделано специально».

Напомним, 17 октября 2022 года Гродненский областной суд огласил приговор по «делу Автуховича», по которому проходит 12 человек. Заседания суда проходили в тюрьме №1 Гродно.

Николай Автухович получил 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com