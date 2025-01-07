Крупнейшие нефтяные порты Китая присоединились к санкциям против теневого флота Путина 7.01.2025, 21:06

Пекин закрывает ключевые порты на востоке страны для танкеров, которые внесены в санкционные списки США.

Китай закрывает ключевые нефтяные порты на востоке страны для танкеров, которые внесены в санкционные списки США, сообщает Reuters со ссылкой на знакомых с ситуацией трейдеров.

По словам собеседников агентства, об ограничениях объявила Shandong Port Group — один из крупнейших портовых операторов КНР, под управлением которого находятся порты в провинции Шаньдун, куда импортируются основные объемы подсанкционной нефти из России, Ирана и Венесуэлы.

Согласно решению компании, попавшим под санкции «теневым танкерам» с понедельника, 6 января, запрещено швартоваться, разгружаться или получать иные портовые услуги в портах провинции, которая является одним из главных промышленных центров КНР и занимает третье место в стране по объему ВВП.

В прошлом году через порты провинции Шаньдун, где расположено множество независимых НПЗ, Китай закупал 1,74 млн баррелей в сутки, или почти пятую часть всего своего нефтяного импорта. Ограничения для «теневых» танкеров коснутся в том числе Циндао — пятого по объему грузов порта КНР, а также портов Жичжао и Яньтай. Это может привести к замедлению импорта Китаем подсанкционной нефти, говорят источники Reuters.

В настоящий момент активный теневой флот, который возит нефть в обход санкций, насчитывает 669 танкеров, оценивает аналитик Lloyd’s List Intelligence Мишель Виз Боккман. Российские баррели, по ее оценкам, регулярно перевозят около 250-300 судов, не включая танкеры попавшего под западные ограничения «Совкомфлота».

На конец 2024 года США, Британия и Евросоюз внесли в санкционные списки около 180 танкеров, которые транспортировали нефть российского происхождения в обход санкций и с нарушением «ценового потолка» ($60 за баррель). Из них более 100 танкеров были вынуждены встать на якорь и больше не возят баррели из РФ, подсчитал Bloomberg.

Новым ударом по «теневому флоту» Кремля могут стать «прощальные» санкции уходящей администрации Джо Байдена, которая, по данным The Washington Post, планирует внести в «черные списки» еще около сотни судов. Кроме того, рассматриваются меры вплоть до полного эмбарго на российскую нефть, а также отзыв лицензий на сделки, связанные с нефтегазовой торговлей, которые выданы попавшим под санкции российским банкам, включая Сбер, ВТБ и Альфа-банк.

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