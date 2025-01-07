Великобритания стала крупнейшим рынком электрокаров в Европе 7.01.2025, 23:15

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Обогнала Германию.

Неожиданный поворот событий произошел на европейском рынке электромобилей: Великобритания обогнала Германию и стала лидером по продажам электрокаров.

Об этом пишет Bloomberg.

Такой результат стал возможен благодаря введенным в стране строгим правилам, обязывающим автопроизводителей увеличивать долю электромобилей в своих продажах.

В то время как в Германии, крупнейшем автомобильном рынке Европы, продажи электромобилей значительно упали из-за отмены государственных субсидий, в Великобритании они продолжали расти. Производители, чтобы избежать высоких штрафов за невыполнение квот, активно снижали цены на электромобили и предлагали выгодные условия для корпоративных клиентов.

В Германии, Франции и других европейских странах продажи электромобилей замедлились из-за отмены государственных субсидий и отсутствия доступных моделей. Производители также откладывают выпуск новых моделей электромобилей, ожидая вступления в силу новых, более жестких европейских норм по выбросам.

Успех Великобритании показывает, что жесткая государственная политика может значительно ускорить переход на электротранспорт. Однако эксперты отмечают, что спрос среди частных покупателей все еще остается недостаточно высоким. Для дальнейшего развития рынка электромобилей необходимо продолжать совершенствовать технологии, снижать цены и расширять инфраструктуру зарядных станций.

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